همایش مدیران کل دفتر امور روستایی کشور در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال جاری ۵۰ جشنواره فرهنگ و اقتصاد در روستاهای گلستان با تمرکز بر فرهنگ روستایی و باتجربه کارآفرینی برگزار شد.

وی افزود: استان گلستان در تاریخ ۲۰ و ۲۱ تیرماه سال جاری میزبان گردهمایی مدیران کل امور روستایی کشور بوده و تلاش می‌کنیم با توجه به ظرفیت خوب روستاهای استان گلستان تعامل خوبی با مسئولان کشوری برقرار کنیم.

نصیبی دستاورد برگزاری این همایش را جذب اعتبارات ویژه برای روستاییان استان گلستان عنوان کرد و گفت: استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود در روستاها می‎تواند به اقتصاد خانواده کمک بسزایی داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور روستایی شوراهای استانداری گلستان اظهار کرد: مهم‌ترین هدف برگزاری این همایش تبیین برنامه‎های روستایی در سال جاری بوده و انتقال تجربیات مدیران سطح کشوری در حوزه اقتصاد روستایی و کارآفرینی از اهداف مهم این همایش است.

۴۶ درصد جمعیت گلستان روستایی است

وی ادامه داد: مدیران حاضر در این همایش از ظرفیت روستایی استان گلستان بازدید می‌کنند و با جاذبه‌های تاریخی طبیعی روستاهای گلستان آشنا می‌شوند.

نصیبی افزود: ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ نفر ساکن روستاهای گلستان هستند که ۴۶.۳ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: ۹۳۷ روستای گلستان بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۹۰۳ شورای روستایی در این روستاها فعالیت می‌کنند، همچنین دو هزار و ۶۰۰ پرسنل در دهیاری‌های استان گلستان مشغول به خدمت هستند.