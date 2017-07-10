دانشکده مخابرات به عضویت آکادمیک اتحادیه جهانی مخابرات درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حاشیه بازدید از کارگاه تخصصی اینترنت اشیاء که با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) به مدت ۴ روز به میزبانی ایران برگزار شد، میزبانی دورههای ITU در ایران را برای منطقه خاورمیانه حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در دانشکده پست و مخابرات با نظارت و هماهنگیITU، برای کشور و منطقه بسیار قابل توجه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر طرح برگزاری کارگاه تخصصی اینترنت اشیاء توسط دانشکده مخابرات در شورای فنی وزارت ارتباطات گفت: برنامهریزی بسیار خوبی در حوزههای آموزش پست و مخابرات این دانشکده انجام شده است و از سوی دیگر به موضوع آموزش مهارت در این حوزه توجه می شود.
وی بر لزوم ارتباط فعال دانشکده مخابرات (وابسته به وزارت ارتباطات) با سازمانهای بین المللی تاکید کرد و گفت: دانشکده مخابرات به عضویت آکادمیک ITU در آمده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
واعظی با بیان اینکه هدفگذاری خوبی برای حضور ایران در محافل بین المللی و استفاده از اساتید مجرب در این حوزه صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد که این روند در بکارگیری جوانان علاقه مند به حوزه مخابرات و ارتباطات و نیز جذب فارغ التحصیلان بیانجامد.
وزیر ارتباطات همچنین از ساخت تجهیزات و کیتهای آموزشی تحت نظر دانشکده پست و مخابرات خبر داد که با نمونههای خارجی از نظر قیمت و کیفیت قابل مقایسه است و در مرحله تایید قرار دارد.
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