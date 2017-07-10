  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

غلامرضا فرجی در گفتگو با مهر:

قرارداد ۴ فیلم سینمایی ثبت شد/ کمک به سینمای کودک و نوجوان

قرارداد ۴ فیلم سینمایی ثبت شد/ کمک به سینمای کودک و نوجوان

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد که در جلسه امروز شورا قرارداد ۴ فیلم سینمایی ثبت شد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۱۹ تیرماه شورا گفت: در جلسه امروز شورا قرارداد فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» ساخته حسین قناعت در گروه آزادی بعد از فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ساخته مازیار میری، فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی در گروه کورش بعد از «بیست و یک روز بعد» ساخته محمد خردمندان، فیلم سینمایی «خالتور» ساخته آرش معیریان در گروه قدس بعد از «ساعت ۵ عصر» ساخته مهران مدیری و فیلم سینمایی «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده در گروه سینمایی قدس بعد از «خالتور» ثبت شد.

وی در پایان گفت: در جلسه امروز شورا مقرر شد به سینمای کودک و نوجوان کمک شود و این امر در دستور کار قرار بگیرد همچنین با توجه به اینکه فیلم های روی پرده کف فروش خود را حفظ کرده اند، اکران آنها تا هفته آینده ادامه دارد.

کد مطلب 4026793
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها