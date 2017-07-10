قرارداد ۴ فیلم سینمایی ثبت شد/ کمک به سینمای کودک و نوجوان

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۱۹ تیرماه شورا گفت: در جلسه امروز شورا قرارداد فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» ساخته حسین قناعت در گروه آزادی بعد از فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ساخته مازیار میری، فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی در گروه کورش بعد از «بیست و یک روز بعد» ساخته محمد خردمندان، فیلم سینمایی «خالتور» ساخته آرش معیریان در گروه قدس بعد از «ساعت ۵ عصر» ساخته مهران مدیری و فیلم سینمایی «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده در گروه سینمایی قدس بعد از «خالتور» ثبت شد.
وی در پایان گفت: در جلسه امروز شورا مقرر شد به سینمای کودک و نوجوان کمک شود و این امر در دستور کار قرار بگیرد همچنین با توجه به اینکه فیلم های روی پرده کف فروش خود را حفظ کرده اند، اکران آنها تا هفته آینده ادامه دارد.
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