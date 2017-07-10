  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

اخبار امنیتی سوریه؛

عملیات ارتش سوریه ضد داعش در شرق السویداء

عملیات ارتش سوریه ضد داعش در شرق السویداء

عملیات گسترده ارتش سوریه ضد داعش در حومه شرقی السویداء و آغاز مرحله دوم عملیات فجر بزرگ در حومه دمشق از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از ادامه عملیات ارتش سوریه ضد داعش در حومه شرقی السویداء  البادیه الشام خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه در عملیات گسترده ضد تکفیری ها بر شهرک ها، روستاها، تپه ها و برخی مناطق در حومه شرقی السویداء پس از هلاکت شماری از داعشی ها مسلط شد.

به گفته منابع سوری، ارتش سوریه بر دیرالنصرانی، رجم البقر، تپه های سلمان، تپه های الفدیین، تپه اصفر، اشیهب، تپه های اشیهب شمالی و جنوبی، المفطره، تپه المفطره، شنوان، الساقیه، القصر، تپه بنات بعیر، خربه صعد، تپه صعد، تپه بقر، خربه الامباشی، الکراعه، تپه های دکوه، رغیله، ریشه و مناطق گسترده ای میان سد ریشه و کوه مکحول و کوه سیس در البادیه الشام مسلط شد.

از سوی دیگر منابع سوری از شروع مرحله دوم عملیات فجر بزرگ از سوی ارتش سوریه و متحدانش در جنوب محور فرودگاه السین-ظاظا در حومه شرقی دمشق در البادیه الشام خبر دادند.

کد مطلب 4027063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها