عملیات ارتش سوریه ضد داعش در شرق السویداء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از ادامه عملیات ارتش سوریه ضد داعش در حومه شرقی السویداء البادیه الشام خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه در عملیات گسترده ضد تکفیری ها بر شهرک ها، روستاها، تپه ها و برخی مناطق در حومه شرقی السویداء پس از هلاکت شماری از داعشی ها مسلط شد.

به گفته منابع سوری، ارتش سوریه بر دیرالنصرانی، رجم البقر، تپه های سلمان، تپه های الفدیین، تپه اصفر، اشیهب، تپه های اشیهب شمالی و جنوبی، المفطره، تپه المفطره، شنوان، الساقیه، القصر، تپه بنات بعیر، خربه صعد، تپه صعد، تپه بقر، خربه الامباشی، الکراعه، تپه های دکوه، رغیله، ریشه و مناطق گسترده ای میان سد ریشه و کوه مکحول و کوه سیس در البادیه الشام مسلط شد.

از سوی دیگر منابع سوری از شروع مرحله دوم عملیات فجر بزرگ از سوی ارتش سوریه و متحدانش در جنوب محور فرودگاه السین-ظاظا در حومه شرقی دمشق در البادیه الشام خبر دادند.