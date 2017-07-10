تاکید ایران بر از سرگیری مذاکرات برای حل مناقشه قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله قبرس از ابتدا تا کنون بر اساس یک موضع اصولی و ثابت بوده و از یکپارچگی قبرس حمایت کرده است. در همین چارچوب، دوره اخیر و دوساله مذاکرات با علاقه و امید به ثمر بخش بودن، به دقت رصد شده و در فرصت های مقتضی ضمن شنیدن مواضع طرفین، دیدگاه های مشورتی به آنها ارائه شده است. پیشنهاد سال گذشته برای میزبانی مذاکرات در تهران در این چارچوب ارائه شد که مورد استقبال طرفین قرار گرفت.

قاسمی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام دوساله رهبران طرفین، دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد اتحادیه اروپایی، از پایان بی نتیجه مذاکرات کران مونتانو ابراز تاسف نموده و معتقد است توافقات طرفین در محورهای مختلف مورد مذاکره که طی دو سال گذشته بدست آمده است از ظرفیت کافی برای ادامه مذاکرات تا دستیابی به توافق کامل برخوردار است و نباید نادیده گرفته شود.

وی با یادآوری مسئولیت طرفین، خاطر نشان کرد: سه کشور ضامن و جامعه جهانی برای کمک به صلح و ثبات در منطقه از طریق ادامه تلاش برای دستیابی به توافق در مسئله قبرس، موکدا توصیه به ازسرگیری مذاکرات می نماید. راه حل نهایی این معضل قدیمی باید بر اساس مبانی شناخته شده بین الملل و توافق طرفین بوده و ضمن احترام به تنوع فرهنگی جزیره، تامین کننده حقوق همه شهروندان باشد. بدون تردید تعامل خلاقانه همه اطراف مسئله برای تاسیس یک ساختار سیاسی و امنیتی متناسب با تحولات روابط بین المللی موجب حل و فصل هرچه سریعتر مسئله خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر آمادگی ایران را برای کمک و ارائه مشورت اعلام و تاکید کرد: گفتگو با معیار برد - برد، بهترین راه برای حل اینگونه مسائل است.