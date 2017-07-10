عراقچی: ایران درخط مقدم مبارزه باقاچاق موادمخدر و تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن اشتاک دبیرکل اینترپل که برای شرکت در اجلاس کشورهای عضو کالکان در ایران حضور دارد امروز ١٨ تیر ١٣٩٦ با سید عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه کشورمان در محل وزارت امورخارجه ملاقات کرد.

اشتاک در این دیدار با اشاره به همکاریهای خوب و نزدیک با اینترپلِ ایران در زمینه های تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بر نقش مهم کشورمان در مبارزه با جرایم بین‌المللی مذکور تاکید و استفاده از تجربیات ارزشمند ایران در موضوعات مورد اشاره توسط اینترپل را ارزشمند ارزیابی کرد.

عراقچی در این دیدار با ابراز خرسندی از همکاری های نزدیک پلیس ایران و سازمان اینترپل، از آمادگی وزارت امور خارجه برای کمک به توسعه همکاری های دو طرف در این زمینه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با دو معضل جهانی قاچاق مواد مخدر و تروریسم قرار دارد افزود: این دو مشکل تهدیدات بزرگی نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه و کلیه کشورها بوده و مبارزه با این تهدیدات نیازمند همکاری های بین المللی و استفاده از ظرفیت های اینترپل است.

وی با اشاره به سیاسی شدن برخی از موضوعات از جمله پرونده اعلان های قرمز علیه چند نفر از مقامات ایرانی، عدم حل و فصل این پرونده را به دلیل ورود دست های آشکار و پنهان که دارای اغراض و منافع سیاسی خاص بوده دانست و با اشاره به حسن نیت طرف ایرانی و آمادگی برای همکاری های دو جانبه با اینترپل و طرف آرژانتینی، بر نقش سازنده اینترپل در این میان و در حل و فصل مناسب آن تاکید کرد.