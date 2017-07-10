کاخ سفید: دیدار پسر ترامپ با وکیل روس هیچ ایرادی ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات کاخ سفید روز دوشنبه در تلاش برای بی اهمیت جلوه دادن دیدار پسر «دونالد ترامپ» با یک وکیل روس در دوران رقابتهای انتخاباتی سال گذشته اعلام کردند که «این دیدار کوتاه بود و به هیچوجه ادامه نیافت».

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت: «تنها چیزی که در مورد این دیدار ناشایست و نابجا بود، درز اطلاعات مربوط به این دیدار توسط عده ای از افراد پس از افشای آن بود؛ افشاگری که بطور کاملاً اختیاری و داوطلبانه صورت گرفت!»

سندرز در ادامه افزود که «هیچ ایراد و اِشکالی بر این دیدار مترتب نیست».

به رغم گذشت حدود ۶ ماه از دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، وی همچنان به اتهام تبانی احتمالی کارزار انتخاباتی اش با مقامات روسیه زیر ذره بین رسانه ها، قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا و همچنین مأموران «اِف بی آی» قرار دارد.

این اتهام دردسرساز که با افشای رایانامه های «هیلاری کلینتون» دموکرات در روزهای مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جرقه آن زده شد، به آتشی افروخته بدل گشت که شعله های آن دامنگیر رئیس جمهور کنونی آمریکا شده است؛ آتشی که با اِخراج «جیمز کومی» رئیس وقت اِف بی آی و مسئول پیشبرد روند تحقیقات در خصوص این پرونده بیش از پیش شعله ور شد.