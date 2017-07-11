پسر ارشد ترامپ باید در کمیته اطلاعاتی سنا حاضر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در کمیته اطلاعاتی خواستار گفتگو با «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد رئیس جمهور کشورشان شده‌اند؛ این در حالیست که وی نیز با انتشار پیامی در توئیتر خود گفته است: خوشحال خواهم شد که برای ارائه اطلاعاتی که دارم با کمیته مذکور همکاری کنم.

«مارک وارنر» نایب‌رئیس کمیته اطلاعاتی سنا و نیز «سوزان کالینس» سناتور جمهوری‌خواه و یکی از اعضای کمیته مذکور از جمله کسانی هستند که خواهان حضور پسر ارشد ترامپ در برابر این کمیته و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان شده‌اند.

به ادعای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، روسیه در ورای حملات هکری در طول مبارزات انتخاباتی سال گذشته در آمریکا بوده لذا این سازمان ها معتقدند که مسکو با این کار می‌خواسته در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سود دونالد ترامپ تاثیر بگذارد.

در حال حاضر کمیته‌های کنگره و یک دادستان ویژه که از سوی وزارت دادگستری آمریکا منصوب شده، سرگرم تحقیق درباره احتمال تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه علیه هیلاری کلینتون هستند.

لازم به ذکر است، «نیویورک تایمز» به دنبال افشای دیدار «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد رئیس جمهور آمریکا با یک وکیل روس، ساعاتی پیش ادعای جدیدی را درباره وی مطرح کرد.

گفتنی است ترامپ جوان پیشتر ضمن تایید این ملاقات، گفته بود که دیدارش با «ناتالیا وسلنیتسکایا» به این دلیل صورت گرفت که وی مدعی دسترسی به اطلاعاتی علیه «هیلاری کلینتون» رقیب پدرش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بود.

حالا نیویورک تایمز می گوید پسر ترامپ که پیشتر سخنی از پیش آگهی خود مبنی بر همدستی خانم وکیل با کرملین به میان نیاورده بود، پیش از دیدار با وی، از طریق پست الکترونیک (ایمیل) از این حقیقت که ملاقات پیش رو بخشی از تلاش روسیه برای کمک به ستاد انتخاباتی پدرش است، آگاه شده بود!

این در حالی است که ترامپ جوان در بیانیه ای که روز یکشنبه منتشر کرد، گفته بود: خانم وکیل گفته بود اطلاعاتی از نحوه ارتباط روس ها با کلینتون دارد به این معنی که کمیته ملی دموکرات ها از روسیه کمک مالی دریافت می کند. البته، با کمی تامل مشخص شد که اظهارات وی مبهم و بی معنی است و اطلاعات قانع کننده ای ندارد. در واقع، هیچ جزئیات یا اطلاعات درخوری ارائه یا حتی پیشنهاد نشد.

اما حالا نیویورک تایمز دلایل پسر ترامپ برای دیدار با وکیل روس را به چالش کشیده و می گوید دولت مسکو منبع اصلی اطلاعات مخرب علیه کلینتون بوده است و مدرک جدید می تواند برای کمیته حقیقت یابی که پیرامون پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق می کند، جالب باشد.

اما آنچه که در این مناقشه جالبتر به نظر می آید این است که ترامپ و مخالفینش هر دو سعی می کنند برای جلب افکار عمومی آمریکا، دولت روسیه را مقصر نشان دهند- حال آنکه کرملین بارها از بابت اینکه مسکو به حربه ای برای جنگ داخلی احزاب آمریکا تبدیل شده، ابراز نارضایتی کرده است.

این در حالی است که دولت ترامپ پیشتر سعی می کرد با بی تفاوت نشان دادن خود، موضعی خنثی نسبت به اتهام همدستی با روسیه بگیرد حال آنکه اخیرا رویکرد خود را تغییر داده و می گوید مسکو حتما در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ دخالت کرده است؛ اما نه به نفع ترامپ!

در این رویکرد جدید، جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا هر یک دیگری را به همدستی با روسیه متهم می کند.