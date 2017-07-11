لایحه انتقال محکومین بین ایران و قزاقستان به مجمع تشخیص ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان (اعاده شده از شورای نگهبان) که در دستور کار قرار داشت، کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بر مصوبه خود اصرار ورزید و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی ارجاع شد.

براساس ماده واحده، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده واحده در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.