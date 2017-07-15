مستند «پرویز تناولی» متقاضی حضور در «سینماحقیقت» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «نقطه و شیر» ساخته سروناز علم‌بیگی که مستندی درباره‌ پرویز تناولی نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی است، متقاضی شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» شده است.

این فیلم به مدت زمان ۲۸ دقیقه، در سال ۱۳۹۶ ساخته و برای اولین نمایش عمومی به دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت» ارایه شده است.

در خلاصه موضوع «نقطه و شیر» آمده است: این فیلم مستند- انیمیشن در هشتاد سالگی پیشکسوت مجسمه‌سازی ایران پرویز تناولی ساخته شده است و چهار وجه هنری او یعنی مجسمه‌سازی، نقاشی، نویسندگی و مجموعه‌داری را در برمی‌گیرد. «نقطه و شیر» سفری است به دل و اندیشه پرویز تناولی که نه با گفتگو، بلکه با استفاده از آرشیوهای شخصی، احساسات و نگاه هنری این هنرمند را نمایش می‌دهد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر و کارگردان: سروناز علم‌بیگی، تصویربرداران: محمدرضا جهان‌پناه، علی شیلاندری، تدوینگر: فرحناز شریفی، صداگذار: انسیه ملکی، نویسنده و گوینده متن: پرویز تناولی، دستیار کارگردان: نسیم میرزایی، عکاس: حمیرا یاسری، تهیه‌کننده: گالری ۱۰

پرویز تناولی متولد سوم فروردین ۱۳۱۶ در تهران از مجسمه‌سازان ایران است که مجموعه مجسمه‌های «هیچ»، «دست‌ها»، «قفل و قفس» و «شاعر»، در زمره‌ معروف‌ترین آثار وی هستند.

سروناز علم‌بیگی نیز متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و فارغ‌التحصیل رشته نقاشی است. «تومارولند» و «اتاق دوم» از دیگر آثاری است که توسط وی کارگردانی شده است.