تیم منصوریان همچنان گلزن در هر بازی/ قربانی کم ادعا و گلزن ترین

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علیرضا منصوریان پس از نساجی و پارس جم، تیم فوتبال آرارات ارمنستان را هم با نتیجه دو بر یک مغلوب کردند تا سومین پیروزی‌ شان در سومین دیدار تدارکاتی خود را به دست آورد.

آبی پوشان تهران که فصل گذشته را با عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان دادند، با گل زدن در همه دیدارهای خود در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به جز دو بازی مقابل پرسپولیس در دور رفت لیگ برتر و تراکتورسازی در دور برگشت با گل زدن در بیشترین تعداد مسابقات عنوان گلزن ترین تیم را به خود اختصاص داد. دیدارهای تدارکاتی آبی پوشان قبل از شروع فصل نشان می‌دهد ظاهرا آبی پوشان این عادت را در این فصل هم ترک نکرده‌اند.

پیروزی برابر نساجی، پارس جم و آرارات و مجموع ۵ گل زده در این سه دیدار نشان از اشتهای بالای تیم منصوریان در گلزنی در فصل جدید می‌دهد. منصوریان همه تلاش خود را انجام داد تا این عادت خوشایند را از فصل پیش به فصل پیش رو منتقل کند و به نظر می‌رسد تلاش‌های او بیهوده نبوده است.

آبی پوشان در ۳ بازی تدارکاتی شان به جز گل سالمی که مهدی قائدی وارد دروازه تیم نساجی کرد و داور به اشتباه آن را آفساید اعلام کرد، ۵ بار دیگر موفق به گلزنی شد که سهم جابر انصاری و سجاد شهباززاده دو مهاجم با تجربه استقلال هر کدام یک گل بود و سه گل بعدی را علی قربانی مهاجم سوادکوهی و کم ادعای آبی پوشان زد.

این بازیکن در بازی روز گذشته آبی پوشان دبل کرد تا هم چهره اول این تیم در بازی روز گذشته آبی پوشان باشد و هم گلزن ترین بازیکن استقلال در دیدارهای تدارکاتی این تیم لقب گیرد.