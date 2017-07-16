به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ قاسم سبزعلی گفت: عامل ۹۵ درصد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع، انسان‌ها هستند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن هم غیرعمدی است.

وی در ادامه آموزش و فرهنگ سازی را دو عامل مؤثر در کاهش میزان آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها دانست و اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد، از آموزش‌های لازم در راستای حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هدف گذاری اصلی این نهاد در بحث اطفای حریق در جنگل‌ها و منابع طبیعی، بهره گیری از مشارکت‌های مردمی، جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ عرصه‌های منابع طبیعی برای آیندگان افزود: در صورت نبود برنامه ریزی اصولی و زیربنایی به جهت حفظ این عرصه‌ها، بدون شک آینده فاجعه آمیزی برای همگان رقم خواهد خورد.

سبزعلی حفظ عرصه‌های طبیعی را وظیفه همه نهادهای اجرایی دانست و اظهار داشت: متولی حفاظت و حراست از منابع طبیعی فقط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیست؛ بلکه تمام نهادها وظیفه دارند در امر حفاظت از این عرصه‌های طبیعی بکوشند.

وی با بیان اینکه تمام آحاد مردم باید حافظ منابع طبیعی و همیار طبیعت باشند، بر ضرورت فرهنگ سازی و اصلاع رسانی مؤثر و کار آمد در این حوزه تاکید کرد.