چشمه زغالی پاریز در آتش سوخت/ 10 هکتار جنگل خاکستر شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در حاشیه کویر قرار گرفته است و به همین دلیل وجود حتی یک درخت در این استان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در چنین شرایطی طی ماه گذشته شاهد بروز آتش سوزی های متوالی در محیط زیست و همچنین باغهای کشاورزان در مناطق مختلف استان کرمان بودیم.

در ابتدا در حالیکه همه انتظار داشتند که روستای میمند در استان کرمان ثبت جهانی شود متاسفانه به دلیل ادامه بی توجهی ها به این مهم و آنچه که لزوم تکمیل پرونده اعلام شده است ثبت نشد اما در همین روزها میمند به دلیل دیگری در صدر خبرها قرار گرفت.

بروز آتش سوزیهای متوالی در روستهای اطراف دهستان میمند موجب شد هکتارها از منابع طبیعی و باغهای کشاورزی روستائیان طعمه آتش شود.

ادامه بی توجهی آتش افروزان در طبیعت کرمان

این آتش سوزیها متاسفانه در تمام موارد به دلیل بی توجهی گردشگران روی داد و صدها اصله درخت را به خاکستر تبدیل کرد این درحالی است که نبود ماشین آتش نشانی و بروز باد موجب گسترش آتش سوزیها شد که درنهایت هم به وسیله مردم محلی مهار شده بودند.

اما این آخرین حادثه از این دست در استان کرمان نبود زیرا روز گذشته هم 10 هکتار جنگل در بخش پاریز در شهرستان سیرجان استان کرمان نیز طعمه حریق شد و از بین رفت.

بخشدار پاریز نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر اظهارداشت: در این حادثه 10 هکتار از جنگلهای بادام کوهی و مراتع و گونه های گیاهی منحصر به فرد منطقه طعمه آتش شده است.

جواد زینلی در این خصوص گفت: این آتش سوزیها در منطقه چشمه زغالی که یکی از مناطق گردشگر پذیر سیرجان است روی داده و بخش قابل توجهی از منابع طبیعی از بین رفته است.

این مسئول تصریح کرد: به دلیل گرمای هوا گردشگران برای وقت گذرانی و تفریح به این مرکز گردشگری طبیعی استان کرمان می آیند اما مسئولیت لازم را در قبال طبیعت را انجام نمی دهند و با روشن کردن آتش در کنار درختان جنگل و عدم خاموش کردن آن موجب بروز این حادثه شده اند.

وی گفت: پس از اطلاع دادن مردم محلی و گردشگران در کوتاه ترین زمان ممکن گروههای امدادی و ماشینهای آتش نشانی به منطقه اعزام شد اما متاسفانه به دلیل صعب العبور بودن منطقه و وزش باد آتش در زمان کوتاهی گسترش یافته است و بخشهای بیشتری را تحت تاثیر قرار داده است.

زینلی افزود: صعب بودن منطقه موجب شد ماشین های آتش نشانی نتوانند به محل حادثه نزدیک شوند و در نهایت با استفاده از روش انتقال دستی آب به محل حادثه منتقل و آتش پس از چهار ساعت کنترل شد اما طبق بررسیهای صورت گرفته حداق 55 میلیون تومان خسارت به منابع طبیعی وارد شده است.

10 هکتار جنگل از بین رفت/ آب دستی به محل حادثه منتقل شد

محمد صدوقی یکی از اهلی بومی چشمه زغالی در گفتگو با مهر اظهارداشت: گردشگران برای استفاده از زیبایی های طبیعت به منطقه می ایند اما متاسفانه بعد از رفتن گردشگران تنها چیزی که به جا می ماند زباله است و روز گذشته هم که بی توجهی 10 هکتار جنگل بادام را به آتش کشید.

وی گفت: با کمک مردم محلی و برخی گردشگران تمام سعی خود را برای کنترل آتش به کار گرفتیم اما متاسفانه سرعت گسترش آتش زیاد بود و چندین ساعت هم طول کشید که ماشین های امداد رسانی به منطقه آتش گرفته آمدند.

صدوقی افزود: وقتی خودروهای امدادی هم رسیدند چون آتش سوزی در محلی دور تر از جاده قرار داشت و ماشینها نمی توانستند به منطقه آتش سوزی وارد شوند و به همین دلیل زمان اطفا حریق طولانی شد.

وی گفت: امداد گران آب را با دست به محل آتش سوزی منتقل کردند و با استفاده از کپسول اتش نشانی آتش را خاموش کردند.

وی افزود: گردشگران با حضور در منطقه رونق ایجاد میکنند اما نباید این رونق به قیمت از درست رفتن منابع طبیعی تمام شود چون سالها زمان صرف شده که جنگلها به وضعیت کنونی رسیده اند و اگر با شرایط کنونی خشکسالی مسئله را براورد کنیم سالها طول می کشد که بار دیگر شاهد رشد و نمو گیاهان در منطقه باشیم.

صدوقی گفت: تنها خواسته مردم محلی از گردشگران رعایت انصاف است چون روشن کردن آتش برای آنها تفریح است اما برای ما از بین رفتن محل زندگیمان محسوب می شود.

وزش باد و خشکسالی موجب گسترش سریع آتش می شود/ خسارتی که جبران ناپذیر است

زهرا ابراهیمی فعال محیط زیست و عوض جمعیت محیط زیست استان کرمان نیز در گفتگو با مهر در خصوص آتش سوزیهای اخیر در محیط زیست استان کرمان گفت: سالها در استان کرمان خشکسالی بوده است اما در سال گذشته شاهد بارنهای قابل توجه بودیم و همین امر موجب افزایش رشد گیاهان به خصوص بوته ها و گیاهانی شده است که سالها به دلیل بی آبی وجودشان در طبیعت کرنگ شده بود شده است.

وی افزود: در سال جاری فصل گرم زود شروع شد و شدت گرما نیز زیادتر از سالهای قبل است به همین دلیل در کنار رویش قابل توجه گیاهان در محیط زیست به دلیل آغاز زود هنگام تابستان این گیاهان نیز به سرعت خشک شدند و با روشن کردن کوچکترین آتشی شرایط برای آتش سوزی در محیط زیست فراهم می شود.

ابراهیمی گفت: طی سالهای گذشته میزان آتش سوزی در محیط زیست در جنوب کرمان بیشتر بود بطوریکه چندین مورد آتش سوزی در عنبرآباد روی داد اما در سال جاری بیشترین اتش سوزیها در شمال استان به خصوص در شهربابک و سیرجان روی داده است.

ابراهیمی افزود: باید گردشگری مسئولانه را در بین مردم افزایش دهیم زیرا تمام موارد آتش سوزیهای اخیر در منابع طبیعی کرمان توسط گردشگران روی داده است.

گردشگران در طبیعت آتش روشن نکنند/ تفریح گردشگر غیر مسئول زندگی روستائیان را خاکستر می کند

وی گفت: معمولا گردشگران آتشی برای گرم کردن غذای خود ایجاد می کنند اما وقتی محل را ترک می کنند آتش را به صورت کامل خاموش نمی کنند و در نهایت با وزش کوچکترین بادی آتش گسترش پیدا می کند و در آن زمان دیگر کنترل آتش کار هر کسی نیست.

وی افزود: اکثر مناطق گردشگری فاقد وسایل اطفا حریق هستند و به همین دلیل تا رسیدن خودروهای آتش نشانی مدتها طول می کشد و نتیجه آن از بین رفتن ذخایر طبیعی و یا باغهای کشاورزان می شود.

وی به صورت جدی از مردم خواست از برافروختن آتش در طبیعت خودداری کنند و اگر هم به هر دلیلی مجبور به این کار هستند هم در مکان نمایی روشن کردن آتش دقت کنند و هم اینکه بعد از اینکه نیازشان برطرف شد آتش را با ریختن آب و خاک بر روی محل آتش کاملا خاموش کنند.

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گزارش: سید مهدی موسوی