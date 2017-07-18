به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین پویانمایی‌های جشنواره رضوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع‌های «امام رضا علیه‌السلام»، «وقایع زندگی ایشان» و «آیین‌های بومی زیارت» شناخته شدند. در این مسابقه، ۱هزار و ۲۴۲ نفر با ارایه ۶۹۹ اثر از مراکز فرهنگی و هنری کانون سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد ۸۳ اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره رضوی ارسال شد.

در این بخش از جشنواره پانزدهم رضوی، ۵ اثر برگزیده و ۸ اثر به عنوان شایسته قدردانی شناخته شدند. استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان با یک اثر برگزیدگان این مسابقه از جشنواره رضوی هستند.

در بخش شایسته تجلیل نیز، استان‌های خراسان رضوی با ۲ اثر و چهارمحال بختیاری، بوشهر، قزوین، زنجان، کردستان، اردبیل هر کدام با یک اثر، معرفی شدند. محمدرضاکریمی صارمی، مامک یحیی‌پور و معصومه فاضلی‌مقدس داوری بخش «پویانمایی» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) را انجام داده‌اند.

آیین پایانی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام، در روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶، همزمان با ولادت این امام مهربانی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

فراخوان کلی کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره امام رضا (ع) شامل بخش‌های فرهنگی نشریه‌نگاری، کتاب‌سازی، کاردستی ویژه‌ کودک و نوجوان، قصه‌گویی ویژه‌ بزرگسال، ادبی، شعرسرایی ویژه کودک و نوجوان، داستان‌نویسی ویژه کودک و نوجوان و بزرگ‌سال و هنری سرود، پویانمایی ویژه کودک و نوجوان در پایگاه اطلاع رسانی کانون به نشانی www.kanoonnews.ir منتشر شده بود.

اسامی کامل برگزیدگان بخش «پویانمایی» کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، نیز در پایگاه خبری کانون منتشر شده است.