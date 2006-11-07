استمرار تعاملات نزدیک ایران و بلاروس در چارچوب سازمان های بین المللی / حل موضوع هسته ای ایران ازطریق مذاکره و بدون دخالت های سیاسی

به گزارش خبرنگار "مهر"، در جریان این سفر، الکساندر لوکاشنکو به حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رسید و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و داودی معاون اول رئیس جمهور دیدار و مذاکره کرد. مذاکرات لوکاشنکو با احمدی نژاد و دیگر مقامات عالی رتبه ایرانی در جوی توام با حسن اعتماد و صمیمیت صورت گرفت.

طرفین بر اساس اصول دوستی و مودت حاکم بر روابط دو کشور علاوه بر مذاکرات سازنده و پرثمر در مورد همکاری های دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی مورد علاقه طرفین را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس بر تماس مستقیم مقامات عالیرتبه دو کشور تاکید و آمادگی خود را برای توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بر اساس برابری و منافع متقابل اعلام کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور بلاروس ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور بر تحرک بیشتر آن به عنوان ساز وکاری فعال برای نظارت بر تحقق توافقات دوجانبه و تعیین دورنمای همکاری های دو کشور تاکید کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس با توجه به ظرفیت ها و بسترهای مناسب جهت رشد روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، موارد جدید همکاری اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند. در همین راستا طرفین توافق کردند که همکاری های اقتصادی دوجانبه در حوزه های مختلف از جمله در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه نفت را گسترش دهند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس با تاکید بر اهمیت همکاری های صنعتی - تکنولوژیک آمادگی متقابل خود را برای گسترش همکاری ها در این بخش به ویژه تولید خودرو، تراکتور و ماشین های راه سازی در بلاروس و ایران اعلام کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس با اذعان به نقش همکاری های علمی - فنی در گسترش مناسبات دوجانبه، آمادگی خود را برای فعال تر نمودن کمیته مشترک همکاری علمی - فنی اعلام و مقرر گردید مساعدت های لازم برای آشنایی محققان و پژوهشگران ایران و بلاروس با امکانات دو کشور در این زمینه فراهم آورند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس با تاکید بر اهمیت همکاری های پارلمانی در تعمیق مناسبات دوجانبه و نزدیک شدن مردم دو کشور با همدیگر، بر نیاز به فعال تر نمودن ارتباطات بین پارلمانی برای همسو نمودن مواضع دو کشور در مجامع بین المللی پارلمانی اذعان نمودند.

نظر به اهمیت روابط دوستانه سنتی بین مردم جمهوری اسلامی ایران و مردم جمهوری بلاروس در توسعه مناسبات دوجانبه، طرفین بر فعال تر نمودن همکاری ها در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ، جهانگردی و همچنین تبادل اطلاعات به منظور تعمیق تماسهای مربوطه تاکید کردند.

طرفین در مذاکرات خود پیرامون مسائل مهم بین المللی و منطقه ای به تبادل نظر پرداختند و استمرار تعاملات نزدیک بین دو کشور در چارچوب سازمانهای بین المللی در راستای تحکیم صلح و امنیت بین المللی را مورد تاکید قرار دادند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بلاروس را در جریان صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار داد. طرفین معتقدند که هر کشور غیر هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای دارای حق مسلم برای اجرای برنامه هسته ای صلح آمیز مطابق با معاهده فوق الذکر و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد.

طرفین نظر خود را در خصوص اینکه همه مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران باید در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس مقررات بین المللی بدون دخالت های سیاسی و فقط از طریق مذاکره و بدون هیچ گونه پیش شرطی حل شود ابراز نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس ضمن محکوم نمودن تروریسم، تجزیه طلبی، افراط گرایی در همه انواع آن بر اهمیت برقراری صلح و آرامس بر پایه برابری، معنویت و ثبات تاکید کرده و آمادگی خود را برای همکاری دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با اینگونه تهدیدها اعلام می نمایند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس هرگونه اقدام یک جانبه ، تلاش برخی کشورها به منظور تحمیل قوانین داخلی به سایر کشورها را که در تضاد با منشور ملل متحد و اصول اصلی حقوق بین الملل می باشد محکوم نمودند.

طرفین همچنین معتقد می باشند که جهان تک قطبی باعث بی ثباتی و بی عدالتی خواهد شد و علاقمندی خود را برای مساعدت به تلاشهای برای ایجاد نظام چند قطبی در جهان و حل مسائل بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد اعلام نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری بلاروس ضمن مرور مسائل منطقه ای ، نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه اشغال عراق ابراز داشتند. طرفین همچنین دولت های خارجی را به عدم دخالت در امور داخلی لبنان و احترام به حق حاکمیت مردم فلسطین فراخواندند.

طی این ملاقات در راستای توسعه بیشتر روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس تعدادی موافقت نامه دوجانبه مفید برای طرفین در زمینه های مختلف همکاری به امضاء رسید.

در پایان این سفر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از همتای ایرانی خود به خاطر مهمان نوازی و استقبال گرم تشکر نموده و از دکتر محمود احمدی نژاد دعوت نمود در زمان مناسب برای وی، سفر رسمی به جمهوری بلاروس انجام دهد.

این پیشنهاد به گرمی پذیرفته شد. زمان و تاریخ سفر توسط کانال های دیپلماتیک اطلاع داده خواهد شد.