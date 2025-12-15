تاکید رییس جمهور بلاروس بر آمادگی برای توسعه روابط با ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی‌مهر، سید عباس عراقچی با رئیس جمهور بلاروس دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب مینسک-تهران، بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران در هفته گذشته را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی دانست و بر اهتمام ایران در پیگیری اجرای تفاهمات صورت‌گرفته برای توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد نظر طرفین و نیز گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار دیدگاه‌های کشورمان درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح شد و اهمیت هماهنگی و همکاری بیش از پیش دو کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه به‌ویژه در سازمان ملل متحد و سازمان‌های بریکس و شانگهای، جهت صیانت از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی در سطح بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت.