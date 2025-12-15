  1. سیاست
تاکید رییس جمهور بلاروس بر آمادگی برای توسعه روابط با ایران

رئیس جمهور بلاروس در دیدار با عراقچی، روابط مینسک-تهران را بسیار خوب دانست و بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی‌مهر، سید عباس عراقچی با رئیس جمهور بلاروس دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب مینسک-تهران، بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران در هفته گذشته را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی دانست و بر اهتمام ایران در پیگیری اجرای تفاهمات صورت‌گرفته برای توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد نظر طرفین و نیز گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار دیدگاه‌های کشورمان درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح شد و اهمیت هماهنگی و همکاری بیش از پیش دو کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه به‌ویژه در سازمان ملل متحد و سازمان‌های بریکس و شانگهای، جهت صیانت از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی در سطح بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت.

