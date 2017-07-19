تولید چاپگر بی سیم با قابلیت اتصال همزمان به چند دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اگر چه تولید چاپگرهای بی سیم قابل اتصال مستقیم به دوربین های دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، اما معمولا این چاپگرها را نمی توان به طور همزمان به چند دوربین عکاسی متصل کرد.

این چاپگر ۱۳۰ دلاری شرکت کنون دارای نمایشگر بزرگ ۳.۲ اینچی است که اعمال تنظیمات نهایی و برخی ویرایش ها برای چاپ عکس نهایی را تسهیل می کند.

چاپگر یاد شده به حالت چاپ جدیدی به نام Party Shuffle هم مجهز است که برای اتصال همزمان بی سیم چند دوربین به آن باید فعال شود. از این طریق می توان عکس های مختلف چند دوربین را به چاپگر منتقل کرد و با ترکیب و کنارهم قرار دادن آنها یک عکس ترکیبی چاپ کرد.

Selphy CP۱۳۰۰ به طور بی سیم به گوشی ها و تبلت های اندرویدی و دارای سیستم عامل iOS هم متصل می شود و قابلیت نصب کارت حافظه اس دی را هم دارد.

عکس ها توسط این چاپگر در ابعاد ۲ در ۶ اینچ، ۴ در ۶ اینچ و ۳.۹ در ۵.۸ اینچ قابل چاپ است.

همچنین افراد می توانند به دلخواه خود قاب های مختلفی را به عکس ها اضافه کنند. با قراردادن یک باتری عادی در این چاپگر می توان بیش از ۵۰ عکس رنگی با استفاده از آن چاپ کرد.