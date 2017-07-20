به گزارش خبرنگار مهر، نادر طریقت مستندساز درباره مستند «ب مثل بهشت» تولید جدید شبکه مستند توضیح داد: این مستند به تاریخچه بهشت زهرا (س) از اولین کسی که در آنجا دفن شده تا به حال می پردازد. سال ۹۴ کار روی این مستند را آغاز کردیم و تا روز پایان کار، کوشیدیم هیچ جایی در بهشت زهرا (س) از قلم نیفتد و روی همه بخش های آن دقیق شویم.

وی افزود: این مستند به نوعی اولین و تنها فیلمی است که در آن از بهشت زهرا (س) نماهای هوایی بسیاری گرفته شده و چنین تصاویری در ۴۹، ۵۰ سال اخیر که بهشت زهرا (س) ساخته شده است، نظیر ندارند.

این فیلمساز ادامه داد: ما در این مستند سراغ قدیمی ترین غسال بهشت زهرا (س) رفته ایم که در قید حیات است و با او گفتگو کردیم. همچنین به نقاطی پرداخته ایم که بعد از انقلاب به آنها پرداخته نشده است. مثلا تصاویری از قطعه ای داریم که برای مبارزانی است که در سال های ابتدایی دهه ۵۰ توسط رژیم شاهنشاهی کشته شده اند.

طریقت با بیان اینکه در «ب مثل بهشت» از قضاوت پرهیز شده است، یادآور شد: این فیلم جذابیت های خاص خود را دارد و فیلم آبرومندی از آب درآمده است. ما برای ساخت آن سراغ قطعه نام آوران، هنرمندان، خانواده شهدا، کودکان و تمام قطعات شاخص بهشت زهرا (س) رفته ایم و آنها را معرفی کرده ایم.

وی تصریح کرد: با ساخت این اثر تا حدودی توانستم به ایده آل هایم برسم. البته تصاویر زیادی از بهشت زهرا (س) گرفته ایم و می توانم چند مستند دیگر هم از آنها دربیاورم.

این مستندساز در پایان گفت: امیدوارم مردم این فیلم را دوست داشته باشند. شاید من تنها کسی باشم که بیشترین تعداد فیلم را در تاریخ سینما و بیشترین فیلم درباره زنان را ساخته است. این حرف کاملا مستند است و در جشنواره پروین اعتصامی هم از من به خاطر این موضوع قدردانی شد. چون فیلم های من از دلم بیرون می آیند به همین دلیل به راحتی هم به دل می نشینند که امیدوارم «ب مثل بهشت» نیز مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

«ب مثل بهشت» تولید جدید شبکه مستند، پنجشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۰ روی آنتن می رود و جمعه ساعت ۱۳:۲۰ بازپخش می شود.