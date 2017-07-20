پیشرفت جبهه مقاومت از بلندی های جولان تا مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید نشریه خط حزب الله درباره پیشرفت های جبهه مقاومت در منطقه مطلبی منتشر شده است.

در این مطلب آمده است:

«روند تحولات غرب آسیا بسیار شدت گرفته است. در عراق نیروهای مردمی موسوم به حشدالشعبی، بزرگ‌ترین پیروزی یعنی آزادسازی موصل را کسب کردند و اکنون در نقاط دیگر به پیشروی ادامه می‌دهند. عملیات آزادسازی شهر «تلعفر»، واقع در غرب استان نینوا نیز شروع شده و داعش تنها در چند نقطه‌ محدود در عراق پنهان شده است.

در سوریه نیز روند پیروزی‌های ارتش بسیار چشمگیر است. در حالی که عملیات کُردها با حمایت آمریکا در شهر رقه به خوبی پیش نمی‌رود، آن سوی جبهه، ارتش سوریه به سمت دیرالزور در حرکت و در ریف جنوب غربی رقه پیشروی‌های چشمگیری داشته است. این وضعیت باعث شده است تا حامیان تروریست‌ها به جنب‌وجوش بیفتند و سعی کنند تا مانع از کمک‌های ایران به سوریه شوند، چرا که شکست خود در سوریه را به دلیل حضور ایران می‌بینند.

ژنرال یاکوف عمیدرور، مشاور پیشین امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این مورد هشدار داد: «اسرائیل باید برای مقابله با حضور روزافزون تهران در سوریه، علیه نیروهای ایران و شبه‌نظامیان حزب‌ا... در این کشور، اقدام نظامی انجام دهد.» آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز ضمن ادعای تلاش ایران برای استقرار دائم نیرو در خاک سوریه اعلام کرد: «ما اصرار داریم که هیچ ردی از حضور ایران در خاک سوریه باقی نماند و این مسئله باید در هر توافقی قرار بگیرد.»

اما شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر، حوادث مسجدالاقصی در هفته‌ جاری بود که به دنبال آن، رژیم صهیونیستی برای اولین بار در ۱۷ سال گذشته مانع از برگزاری نماز جمعه در مسجدالاقصی شد. مبارزان فلسطینی، روز جمعه در عملیاتی استشهادی در مسجدالاقصی، چند نظامی صهیونیستی را به هلاکت رساندند. در این عملیات استشهادی سه تن از مبارزان فلسطینی نیز به شهادت رسیدند. این عملیات را شاید بتوان به‌ نوعی ادامه‌ی حرکات جدید فلسطینیان موسوم به «انتفاضه‌ی چاقو» دانست که از سپتامبر ۲۰۱۵، ‌ موجب هلاکت ۴۳ اسرائیلی شده است.

بدون شک این عملیات استشهادی دارای پیام‌های مختلفی است. یکی از مهم‌ترین پیام‌ها آنکه عملیات استشهادی اخیر ثابت کرد که انتفاضه‌ی ملت فلسطین به‌رغم تصور برخی از گروه‌های فلسطینی که راه سازش را در پیش گرفته‌اند، همچنان گزینه‌ مقاومت و رویارویی با رژیم اشغالگر را در پیش گرفته‌اند. شوربختانه آنکه محمود عباس بلافاصله بعد از این حادثه، در تماس تلفنی با نتانیاهو، آنگونه که گاردین نقل کرده، این ماجرا را محکوم کرده و به او تسلیت گفته است.

پیش از این، رهبر انقلاب در جریان نبرد ۵۱ روزه، بر ضرورت «تسلیح کرانه‌ باختری» تأکید کرده و فرموده بودند: «رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود... ما عرض می‌کنیم به‌عکس، همه‌ی دنیا و به‌خصوص دنیای اسلام، موظفند هرچه می‌توانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.۹۳/۵/۷» این موضوع بلافاصله با استقبال گروه‌های مقاومت فلسطینی مواجه شد به‌طوری‌که «رمضان عبدالله» دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین در دیدار با رهبر انقلاب، بیان این مسأله را موجب تقویت روحیه و توان مضاعف مجاهدان دانسته بود.

نکته‌ جالب توجه اینکه یکی از شهدای روز جمعه، جوانی است فلسطینی و اهل تسنن به نام «محمد احمد جبارین». او چند روز قبل از شهادتش، عکسی از رهبر انقلاب در حال افطار در ماه رمضان را در صفحه‌ شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در مقایسه با سفره‌ی اشرافی و تجملاتی برخی از سیاستمداران سعودی، آن ها را به باد انتقاد گرفته و مسرفین را برادران شیطان خطاب کرده بود. شهید جبارین همچنین در عکس دیگری، به پوشش ساده‌ رهبر انقلاب اشاره کرده بود و آن را ارزشمندتر از تمام ساختارها و دارایی‌های عربستان دانسته بود.

با توجه به تحولات اخیر به نظر می‌رسد نتیجه و برآیند تمام حوادث منطقه حاکی از آن است که در حال حاضر محور مقاومت، در جبهه‌های پیش‌رو، دست برتر را داشته است. امروز مقاومت خود را نه تنها به بلندی های جولان از سمت سوریه نزدیک کرده، بلکه درون کرانه باختری هم شعله های انتفاضه در حال گرم تر شدن است. از طرف دیگر مهم‌ترین نیروی پیاده‌نظام آن ها یعنی گروهک تروریستی داعش، تقریبا کارش رو به اتمام است. اختلاف برخی کشورهای عربی که روزگاری در دشمنی با محور مقاومت هم‌پیمان بودند نیز مزید بر علت شده و موجب شده تا محور مقاومت از قدرت بیشتری برخوردار شود.»