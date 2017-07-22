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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

اختصاص ۳۱۰ سکه بهار آزادی به مطبوعات برگزیده در جایزه درست‌نویسی

اختصاص ۳۱۰ سکه بهار آزادی به مطبوعات برگزیده در جایزه درست‌نویسی

در پنجمین دوره جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مطبوعات، ۳۱۰ سکه بهار آزادی به برگزیدگان جایزه درست‌نویسی، در هشت گروه اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده در شورای سیاست‌گذاری پنجمین جشنواره جایزه فرهنگستان به مطبوعات و حمایت‌های معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقرر شد در پنجمین دوره این جایزه ۳۱۰ سکه بهار آزادی به برگزیدگان جایزه درست‌نویسی فرهنگستان به مطبوعات، در هشت گروه اعطا شود.

گروه‌های مذکور به شرح زیر است:

نشریاتی که در سال گذشته یا سالیان گذشته در این جایزه حائز رتبه و برنده شده­اند، در صورت کسب امتیاز لازم، مجدداً انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 4037755

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