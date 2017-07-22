به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده در شورای سیاست‌گذاری پنجمین جشنواره جایزه فرهنگستان به مطبوعات و حمایت‌های معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقرر شد در پنجمین دوره این جایزه ۳۱۰ سکه بهار آزادی به برگزیدگان جایزه درست‌نویسی فرهنگستان به مطبوعات، در هشت گروه اعطا شود.

گروه‌های مذکور به شرح زیر است:

نشریاتی که در سال گذشته یا سالیان گذشته در این جایزه حائز رتبه و برنده شده­اند، در صورت کسب امتیاز لازم، مجدداً انتخاب خواهند شد.