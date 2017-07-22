ایران و چین در مورد مسائل منطقه ای اشتراک مواضع دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شیه شیائو یان نماینده چین در امور سوریه در دیدار با علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ضمن مهم خواندن نقش ولایتی در سیاست خارجی ایران اظهار داشت: آقای ولایتی همواره در راستای توسعه روابط دو جانبه ایران و چین تلاش های بسیاری را تا کنون داشته است.

وی گفت: در این سفر ما و طرف ایرانی در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و به خصوص موضوع سوریه رایزنی و تبادل نظر خواهیم داشت.

نماینده چین در امور سوریه تصریح کرد: صبح امروز دیدار خوبی را با آقای ایرانی مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران داشتم و از نتیجه آن مذاکره راضی هستم.

شیائو یان افزود: ایران و چین نه تنها در خصوص پرونده سوریه، بلکه در مورد سایر مسائل منطقه ای و بین المللی دیگر هم با یکدیگر اشتراک مواضع دارند.

نماینده چین در امور سوریه گفت: چین مخالف هر گونه تجزیه سوریه است و به اعتقاد ما باید یکپارچگی این کشور حفظ شود و مبارزه با تروریست ها از طرف کشورهای مختلف صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه دخالت برخی کشورها در سوریه می تواند منجر به افزایش بحران شود ادامه داد: این مساله منجر به تقویت تروریست‌ها در سوریه و جابجایی آنها به دیگر نقاط شده است.