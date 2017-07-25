به گزارش خبرنگار مهر، همانگونه که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است روحانی این روزها مشغول رایزنی با شخصیت های مختلف و گروههای سیاسی برای چینش کابینه دوازدهم است. از این رو نمایندگانی از طیف های مختلف سیاسی از جمله فراکسیون های مجلس دیدارهایی با رئیس جمهور منتخب داشته اند.

ابتدای هفته جاری فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز با روحانی دیدار داشت که مهرداد بائوج لاهوتی عضو این فراکسیون بعد از این دیدار به نقل از رئیس جمهور خبر داد که « رئیس‌جمهور در این جلسه گفته است که پنجاه درصد کابینه دوازدهم، کابینه قبلی است و ۵۰ درصد کابینه تغییر می‌کند. همچنین او گفت تلاش می‌کنیم سن کابینه را کاهش دهیم.»

در حالی حدود ۱۰ روز تا مراسم تحلیف روحانی و معرفی کابینه باقی مانده است که برخی از وزرا درباره حضور یا عدم حضورشان در دولت جدید خبر داده اند.

«دانش‌آشتیانی» وزیر آموزش و پرورش که خبر واردات غیرقانونی لباس توسط «دخترش مظلومش» در ایام انتخابات خبرساز شد در جمع خبرنگاران گفته است که در کابینه دولت دوازدهم نخواهد بود او در همین زمینه افزوده است که «دلایل عدم حضورم در کابینه دولت دوازدهم را به رئیس جمهور اعلام کردم».

همچنین محمود واعظی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در مورد تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت آینده گفت که: «در دولت دوازدهم حضور دارم، اما در یک جایگاه دیگری خواهم بود.» بنابر شنیده های موثق خبرنگار مهر واعظی در کابینه به تعبیری ارتقاء سمت یافته و به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شده است.

اخبار دریافتی حکایت از تداوم فعالیت قریب به اتفاق وزرای سیاسی- امنیتی دولت در کابینه آینده دارد.