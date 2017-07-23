اردوغان با امیر کویت دیدار کرد/روابط دوجانبه و تحولات منطقه محور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سفر به کویت با «صباح الاحمد جابر الصباح» امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بررسی موضوعات دارای اهمیت مشترک و تحولات منطقه از دیگر محورهای مذاکرات اردوغان و امیر کویت اعلام شده است.

لازم به ذکر است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اولین مقصد از سفر دوره ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس ساعاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده واقع در عربستان سعودی شده بود.

رئیس جمهور ترکیه با پادشاه عربستان در کاخ سلام واقع در شهر جده دیدار و گفتگو کرد.

مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه، نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد، برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی، نورالدین جانیکلی وزیر دفاع، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش، حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه نیز در این سفر اردوغان را همراهی می کنند.

اردوغان پس از دیدار با مقامات عربستان سعودی راهی کویت شد و سپس عازم قطر خواهد شد.

تلاش برای حل بحران قطر، یکی از اهداف مهم سفر دوره ای اردوغان به شمار می آید.