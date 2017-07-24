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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۴

در پروژه «آخرین داستان»

حامد بهداد نقش ضحاک ماردوش را صداپیشگی می‌کند

حامد بهداد نقش ضحاک ماردوش را صداپیشگی می‌کند

حامد بهداد نقش ضحاک ماردوش را در انیمیشن «آخرین داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر صداپیشگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، انیمیشن «آخرین داستان» با برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه این روزها در مرحله گویندگی قرار دارد و بازیگران مطرح سینما و تئاتر در حال صداپیشگی نقش‌های اصلی آن هستند.

نقش ضحاک ماردوش، یکی از پادشاهان افسانه‌ای شاهنامه را حامد بهداد صداپیشگی می‌کند.

پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، اشکان خطیبی، فرخ نعمتی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی‌نیا، زهیر یاری و بانیپال شومون از دیگر بازیگرانی هستند که صداپیشگی نقش‌های اصلی انیمیشن «آخرین داستان» را بر عهده دارند.

«آخرین داستان» از سال ۸۹ در استودیو هورخش در حال ساخت است و تولید آن در نیمه دوم امسال به پایان می‌رسد. عوامل انیمیشن عبارتند از نویسنده و کارگردان: اشکان رهگذر، تدوین: ژینوس پدرام، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، انتخاب بازیگران: تینا پاکروان، عکس: امیر عابدی، مشاور رسانه‌ای: زهرا نجفی.

کد مطلب 4039312

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