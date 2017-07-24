همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با برنامه مشاعره شبکه «شما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت استان ها، در ادامه سلسله نشست های مدیران شبکه شما با مدیران و برنامه سازان مراکز استان ها، نشستی در اولین روز مرداد ماه ٩٦ در خراسان رضوی برگزار شد.

طی این نشست که با حضور مدیرکل مرکز خراسان رضوی، قائم مقام، معاون سیما و سایر مدیران این مرکز برگزار شد، زمینه همکاری های آتی میان طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین زمینه و پیرو دستور دارابی معاون امور استان ها مبنی بر تولید لیگ سراسری مشاعره برای پخش از شبکه شما، با توجه به هماهنگی های انجام شده توسط مدیرکل مرکز خراسان رضوی با رییس دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده ادبیات آن، مقرر شد از ظرفیت های این مرکز علمی به بهترین شکل استفاده شود.

همچنین با توجه به در پیش رو بودن دهه کرامت، درباره ویژه برنامه «شمس الشموس» که با همکاری شبکه شما، مرکز خراسان رضوی و آستان قدس رضوی به صورت زنده طی این دهه راس ساعت ٢٢ پخش خواهد شد، هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.

با توجه به ظرفیت های فراوان مرکز خراسان رضوی در حوزه تولید برنامه های مستند، مسابقه و ترکیبی، پخش تعدادی از این برنامه ها که متناسب با رویکرد شبکه شماست در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به حضور علمای برجسته و مراجع اعظام در این استان، برنامه های متعددی در زمینه سخنرانی های اخلاقی با حضور آنان تولید شده که آماده پخش از شبکه شما است.