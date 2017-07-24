مسئولیت وزارت ارتباطات را قبول نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، برات قنبری در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران در جمع خبرنگاران در خصوص گمانه زنی برای انتخاب وی به عنوان وزیر آینده ارتباطات گفت: این موضوع را تایید نمی کنم.

وی با بیان اینکه ما نفرات شایسته ای در بخش فناوری اطلاعات داریم که می توانند به عنوان وزیر ارتباطات مطرح باشند گفت: البته اگر کسی بخواهد خدمت کند در پست های کارشناسی نیز این امکان برایش وجود دارد.

قنبری اضافه کرد: مخالف قبول مسئولیت به عنوان وزیر ارتباطات در این وزارتخانه بودم و هستم.

به گزارش مهر، تاکنون چندین گزینه به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت ارتباطات از سوی رسانه ها مطرح شده است که ازجمله آن می توان به ابوالحسن فیروزآبادی، برات قنبری، نصرالله جهانگرد، محمدجواد آذری جهرمی اشاره کرد.