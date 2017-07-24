مصرف بنزین در ۴ ماه ابتدایی امسال ۸.۵ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ، میانگین مصرف چهار ماه ابتدایی سال ۹۵ روزانه ۷۳ میلیون لیتر بوده که این مقدار امسال با ۸,۵ درصد رشد به ۷۹.۲ میلیون لیتر رسیده است.

میزان مصرف بنزین در تیرماه را۸۴.۶ میلیون لیتر در روز بوده که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه پارسال (تیرماه ۹۵) که ۷۵.۴ میلیون لیتر بوده، رشد ۱۲.۱ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش چند درصدی مصرف بنزین در تیرماه نسبت به ماه‌های پیش از آن به دلیل آغاز فصل تعطیلات و افزایش حجم سفرها بوده است.

بر اساس این گزارش همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز چهار ماه ابتدایی امسال نیز ۷۸.۴ میلیون لیتر در روز اعلام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۷۸.۱ میلیون لیتر بوده، ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز تیرماه امسال نیز به‌طور روزانه ۷۶.۱ میلیون لیتر بوده است که در مقایسه با تیرماه پارسال ۷.۶ درصد افزایش یافته است؛ میزان مصرف نفت‌گاز چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۷۰.۸ میلیون لیتر در روز بوده است.