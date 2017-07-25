سفر به منطقه گام مهمی برای اعتمادسازی بین طرفهای بحران قطر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی،« رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در پایان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، کویت و قطر این سفر را گام مهمی برای بازگشت اعتماد بین طرف های بحران قطر برشمرد.

اردوغان هنگام بازگشت به ترکیه در فرودگاه آنکارا گفت: ویران کردن آسان است اما بازسازی آنچه ویران شده بسیار سخت است. سفر به تعدادی از کشورهای منطقه گام مهمی در مسیر بازگشت اعتماد بین طرف های بحران بشمار می رود.

وی در خصوص پایگاه نظامی ترکیه در قطر نیز با بیان اینکه در مذاکرات خود در عربستان و کویت به این موضوع نپرداخته است، افزود: موضوع پایگاه نظامی را در سفر به قطر مورد بحث قرار دادیم و این یک امر طبیعی است.

اردوغان همچنین گفت که در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان روابط دوجانبه در سطوح سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی را مورد رایزنی قرار داده است.

رئیس جمهور ترکیه درباره سفر به کویت نیز بر حمایت آنکارا از تلاش های میانجیگرانه امیر این کشور برای حل بحران قطر تاکید کرد و نسبت به کمک در این زمینه اعلام آمادگی نمود.

اردوغان همچنین دیدار خود با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر را «بسیار نتیجه بخش» اعلام کرد. وی گفت: از موضع شیخ تمیم برای خویشتنداری در خصوص بحران تمجید می کنیم اما حفظ حقوق حاکمیتی قطر را نیز باید در نظر داشت.