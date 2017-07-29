مسعود تکاور کارگردان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: قصد دارم به زودی اولین فیلم بلند سینمایی‌ام با عنوان «بالن» را جلوی دوربین ببرم. البته من چندین سال روی فیلمنامه این اثر کار و برای ساخت آن پیگیری و ممارست کردم که در نهایت عزت الله جامعی ندوشن تهیه کنندگی و یوسف نادعلی سرمایه گذاری آن را به عهده گرفت. این را هم باید بگویم که ما درخواست پروانه ساخت داده ایم و به محض دریافت مجوز شروع به ساخت می کنیم.

وی افزود: «بالن» مضمونی اجتماعی و حادثه ای دارد و درباره جوانان است. جوانانی که در قصه ما هستند می خواهند ره صدساله را یک شبه طی کنند و این سفر سریع در زندگی آنها سفر پرحادثه ای است که برای آنها دلچسب نیست و باعث می شود با حوادث مختلفی رو به رو شوند. در واقع آنها کوتاه ترین و بدترین راه را برای ادامه زندگی انتخاب می کنند.

تکاور که تجربه سال‌ها کارگردانی در تلویزیون را دارد، بیان کرد: کار در سینما با تلویزیون تفاوت زیادی دارد. وقتی پای صنعت سینما به میان می آید معادلات و فاکتورهای کار فرق می‌کند و من شده است، از همین رو به سراغ ساخت «بالن» رفتم.

این کارگردان در پایان اظهار کرد: ما پیش تولید «بالن» را آغاز، با عوامل مذاکره کرده و به بازبینی لوکیشن ها نیز پرداخته ایم از همین رو به محض دریافت پروانه ساخت شروع به فیلمبرداری آن می کنیم این را هم باید بگویم اغلب مکان های فیلمبرداری «بالن» در تهران و بخشی در شمال کشور است.