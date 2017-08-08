مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری «بالن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی غفوری به عنوان مدیر فیلمبرداری در کنار مسعود تکاور کارگردان فیلم «بالن» قرار گرفت و با این فیلم قرارداد بست.

مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری فیلم هایی همچون «گینس»، «خنده های آتوسا»، «چند مترمکعب عشق» و «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» گفت: همیشه به دنبال فضاهای جدید و تجربه های متفاوت کاری بوده ام و فیلمنامه «بالن» را بعد از اینکه خواندم، متوجه شدم اکشن خوبی است.

مدیر فیلمبرداری «ماه گرفتگی» در ادامه افزود: در کارنامه هنری ام دنبال چنین فیلمی بودم و در سینمای ایران ژانر اکشن خوب کمتر کار شده است، بنابراین خوشحالم که در فیلم سینمایی «بالن» از بنده دعوت به همکاری شده است.

غفوری درباره کارکردن با کارگردان فیلم «بالن» بیان کرد: با مسعود تکاور صحبت کردیم و قرار شد برای اینکه فیلم خوش ساختی در اکشن باشد، پلان های متعدد بگیریم تا ریتم فیلم چیزی که می خواهیم، بشود.

فیلم سینمایی «بالن»، اولین اثر سینمایی مسعود تکاور، فضایی پرتنش و حادثه ای دارد. داستان آن مربوط به چند جوان ماجراجو است که می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند اما سر از ... .

از دیگر عواملی که تاکنون به فیلم سینمایی «بالن» پیوستند، می توان به نویسنده و کارگردان: مسعود تکاور، تهیه کننده: عزت الله جامعی ندوشن، سرمایه گذار: یوسف نادعلی، بازیگر: کوروش تهامی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری و مشاور رسانه ای: علی موذن جامی را نام برد.