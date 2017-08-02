۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کار در لیگ دسته اول سخت‌تر از لیگ برتر است/ ناپاکی همه جا هست

سرمربی تیم فوتبال بادران با اشاره به سختی های حضور در لیگ دسته اول گفت: رقابت و کار در این دسته سخت تر از لیگ برتر است.

محمد ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شرایط تیم فوتبال بادران که خود را برای حضور در لیگ دسته اول آماده می کند گفت: امسال توانستیم حدود ۷۰ درصد از نفرات سال گذشته را حفظ و چند مهره دیگر جذب کنیم تا بتوانیم شروعی خود در لیگ دسته اول داشته باشیم.

وی تاکید کرد: من به ثبات تیمی اهمیت خاصی می دهم و باتوجه به زمانی که داشتیم کار بدنسازی مان را انجام داده و به مرور کارهای تاکتیکی پرداختیم و با ثباتی که در تیم وجود داشت شرایط خوبی را برای شروع مسابقات به وجود آوردیم.

سرمربی بادران خاطرنشان کرد: هدف گذاری ما قهرمانی در لیگ یک و حضور در لیگ برتر است، ما تلاش می کنیم تا با ارائه بازی های خوب به این مهم دست پیدا کنیم. سختی کار در لیگ دسته اول به مراتب بیشتر از لیگ برتر است، چون در لیگ برتر تیم ها به سه دسته تقسیم می شوند، آنها که به دنبال قهرمانی هستند، گروه دوم تیم هایی که در میانه جدول جا خوش می کنند و در پایان آنها که به دنبال فرار از سقوط به دسته پایین تر هستند.

ربیعی درخصوص جذب نفرات جدید نیز گفت: با توجه به اینکه اسکلت فصل گذشته را حفظ کردیم تنها چند بازیکن مورد نیازمان را جذب کردیم و فکر می کنم تیم موفقی در لیگ دسته اول داشته باشیم.

وی درباره اتفاقات ناخوشایندی که سالهاست در لیگ دسته اول اتفاق می افتد، گفت: همیشه حرف و حدیث در لیگ یک وجود داشته اما اعتقاد دارم، ناپاکی همه جا هست و تنها به فوتبال اختصاص ندارد. اگرچه ما هم در این سالها که در لیگ یک حضور داریم می شنویم اما اعتقاد دارم دستگاه های نظارتی، فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ می توانند نظارت خوبی بر بازی های لیگ دسته اول داشته باشند تا حتی اگر قرار است کوچکترین اتفاقی بیفتد آنها جلوی این اتفاقات بد را بگیرند.

سرمربی بادران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با همت مسئولان و بازیکنان بتوانیم در پایان فصل به لیگ برتر صعود کرده و به آرزویی که داریم برسیم.

