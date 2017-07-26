رادیو و ناجا برای کاهش آسیب های اجتماعی تعامل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، نشست مشترک معاونت صدای رسانه ملی و معاونت اجتماعی ناجا با هدف امضای تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه به منظور ارتقای فرهنگ عمومی، کاستن از ناهنجاری‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، روز گذشته ۳ مرداد در جلسه شورای مدیران معاونت صدا برگزار شد.

این نشست با حضور نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی و جمعی از مدیران رادیو و سردار منتظرالمهدی و هیات همراه وی روز گذشته در جلسه شورای مدیران معاونت صدا برگزار شد.

نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) به ارائه گزارشی درباره عملکرد شبکه های رادیویی برای ارتقای فرهنگ عمومی و کاستن از آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: همه شبکه های رادیویی به طور کافی تلاش می‌کنند تا به موضوعاتی که دربرگیرنده زیرمجموعه محتوایی ناجا است، بپردازند. اعتقاد راسخ ما بر این است که با توجه به اهمیت حوزه فعالیتی ناجا، باید کمک حال شما باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعات حوزه آسیب های اجتماعی از نظر محتوایی از موضوعات ذاتی رسانه است، گفت: سال ۱۳۹۵ در موضوع ارتقای فرهنگ عمومی، مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی ۷ هزار و ۳۱۲ عنوان برنامه به مدت ۱۵۷ هزار و ۷۰۶ دقیقه با حضور سی هزار و چهل کارشناس در شبکه های رادیویی به صورت زنده و تولیدی تهیه و پخش شد. در زمینه موضوع مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در جامعه نیز شبکه های رادیویی ۸۱۴ عنوان برنامه با حضور ۳۴۴ کارشناس و به مدت ۱۹ هزار و ۱۵۲ دقیقه پخش کرده اند. در سال ۹۶ نیز تاکنون در موضوع آگاه سازی و مبارزه با موادمخدر ۱۷۵ عنوان برنامه به مدت ۴هزار و ۳۵۰ دقیقه تولید شده که ۴۰ کارشناس در آن ها حضور داشتند.

معاون صدا با اشاره به اینکه تلاش شبکه های رادیویی بر این است که در راستای مبارزه با مواد مخدر برنامه هایی با محتوا تولید کنند، تصریح کرد: درباره کنترل و کاهش آسیب های اعتیاد در دو ماه اول سال ۱۳۹۶، ۹۸ عنوان برنامه به مدت ۲ هزار دقیقه با حضور ۲۸ کارشناس پخش شده است.

وی همچنین با بیان اینکه نگاه ما به پلیس به طور خاص حوزه ای است که موجب امنیت و آرامش است، تصریح کرد: معاونت صدا به دلیل اهمیت این مهم و به خاطر اقتدار و احترام این حوزه تلاش می‌کند تا با بهره گیری از اشراف و تخصص کارشناسان ناجا در ارتباط با موضوعات مورد نظر، به شیوه ای کاملاً هنرمندانه برنامه سازی کند.

سردار منتظرالمهدی نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و قدردانی از رسانه ملی و شبکه های رادیویی به اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر در رسانه ملی در زمینه فرهنگسازی و تعامل با نیروی انتظامی صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: بیشتر اندیشکده ها و دانشکده های پلیسی جهان پیش از آموزش امور نظامی و انتظامی، قدرت نرم و جنگ روانشناختی را آموزش می‌دهند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی از مراجعه ۴۰۰ هزار پرونده به دایره مشاوره مددکاری خبرداد که به همت مددکاران این حوزه ۷۲درصد این پرونده ها منجر به صلح شده اند.

منتظرالمهدی در پایان با قدردانی از تلاش شبکه های رادیویی در تعامل با پلیس گفت: در زمینه ارتباط با رادیو هیچ دغدغه ای نداریم و امیدواریم این تعامل روز به روز بهتر و بیشتر شود.

در پایان این نشست نیز مدیران شبکه های رادیویی به بیان پیشنهادهای خود در زمینه همکاری و تعامل بهتر و بیشتر میان معاونت صدا و نیروی انتظامی پرداختند و تفاهمنامه همکاری بین دو طرف امضا شد.