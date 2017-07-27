۹ نفر از هر ۱۰ ایرانی روزانه ۵ گرم نمک می خورند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام رفیعی فر در حاشیه برگزاری پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار، با بیان اینکه برای رعایت سبک زندگی مردم باید سواد سلامت جامعه بالا برود، افزود: از هر دو ایرانی یک نفر سواد لازم برای داشتن زندگی سالم را دارد.

وی گفت: پنجمین برنامه وزارت بهداشت در حوزه سلامت توسعه خود مراقبتی است که نشان دهنده اهمیت موضوع است.

رفیعی فر با بیان اینکه در این برنامه به مردم کمک می‌کنیم سلامت خود را حفظ کنند و نقش بیشتری در مدیریت بیماری داشته باشند، ادامه داد: خود مراقبتی بار بستری بیماری‌ها را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از هر ۱۰ ایرانی ۹ نفر بیش از ۵ گرم نمک در روز مصرف می‌کنند، گفت: نمک اصلی‌ترین عامل افزایش فشار خون است و از هر ۴ ایرانی یک نفر فشارخون دارد اگر ما بتوانیم مصرف نمک را به کمتر از ۵ گرم در روز برسانیم میزان سکته‌های قلبی و مغزی به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، افزود: از هر دو نفر ایرانی یک نفر تغذیه سالم ندارد و از هر ۴ ایرانی ۳ نفر چاق هستند.

وی گفت: ۷۵ درصد بار بیماری ها در کشور بیماری‌های مزمن است که می‌توان با تغذیه سالم، تحرک کافی و پرهیز از دخانیات آن را کنترل کنیم.

رفیعی فر با بیان اینکه در هر خانواده‌ای یک نفر می‌تواند سفید سلامت خانواده باشد ادامه داد: ۱۶ درصد خانواده‌های ایرانی معادل ۱۶ میلیون نفر سفید سلامت هستند و به ازای هر ۱۰ دانش آموز یک نفر سفید سلامت است.

وی گفت: به همین منظور سایت آوای سلامت برای ارتقای سلامت راه اندازی شده است تا بخش زیادی از آموزش‌های لازم از طریق این سایت در فضای مجازی صورت گیرد و در قالب تحول سلامت ایفای نقش کند.