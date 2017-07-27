به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد اسلامی استان سمنان، داریوش رضوانی با اشاره به برگزاری جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) در بیش از ۷۰ کشور جهان، افزود: جشنواره امام رضا (ع) بهترین رویدادی است که امروز در کشور برگزار می شود و مقام عالی وزارت و مسئولان عالی رتبه هم بر این موضوع اذعان دارند.

وی با بیان اینکه جشنواره های فرهنگی و هنری باید از حالت ثبات نجات پیدا کرده و سیال، جذاب و پویا باشد، خاطرنشان کرد: شیوه ها و روش های برگزاری جشنواره ها هم نیازمند تغییر است.

مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اضافه کرد: بدون شک و تردید امروز همه کسانی که تفکر تکفیری را در دنیا ترویج می دهند با استفاده از ابزار هنر و فرهنگ و شیوه های نوین و مدرن بهره می گیرند.

رضوانی بیان کرد: امروز ابزارها و شیوه ها و روش هایی که در دنیا برای فعالیت فرهنگی و هنری استفاده می شود بسیار پیچیده تر شده و ارتقاء کیفیت، خلاقیت و نوآوری بسیار موثر و باید در این مسیر کار کنیم.

یک هزار و ۷۷۴ اثر از یک هزار و ۲۰۵ شرکت کننده از سطح کشور به سیزدهمین جشنواره داستان‌های رضوی کبوتر حرم ارسال شد.