اسماعیل پور: انرژی مان را برای دیدار نیمه نهایی ذخیره کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل پور بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند بعد از پیروزی برابر بانک بیروت لبنان و صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بازی خوب و منطقی مقابل حریف لبنانی داشتیم. البته واقعا این تیم لبنانی فراتر از انتظار ما بازی کرد و این که این تیم با این میزان از انگیزه و آمادگی مقابل ما به میدان بیاید را پیش‌بینی نکرده بودیم.

وی افزود: هدف ما پیروزی بر این تیم و صعود به دیدار نیمه نهایی بود که به لطف خدا صورت گرفت و حالا این که با چه نتیجه‌ای صعود کردیم خیلی اهمیت ندارد. ضمن این که نتیجه خوب و قابل قبولی هم به دست آوردیم.

زننده گل دوم گیتی پسند به حریف لبنانی در خصوص گلزنی‌اش گفت: سابقه گلزنی با ضربه سر در فوتسال را دارم و این اولین باری نبود که با ضربه سر در این بازی‌ها گل زدم. از پاس خوبی که سپهر محمدی از داخل دروازه برای من فرستاد نهایت استفاده را بردم تا خیال مان برای پیروزی در این بازی تا حدی راحت شود.

اسماعیل پور بیان داشت: ما در این بازی بیشتر سعی کردیم حریف را اداره کنیم و انرژی مان را برای دیدار فردا مدیریت کنیم. شاید اگر نیاز بود فشار بیشتری به تیم لبنانی وارد می‌کردیم.

بازیکن تیم گیتی پسند گفت: برای ما فرقی نمی‌کند که با نماینده امارات در مرحله نیمه نهایی بازی کنیم یا با نماینده قطر. عزم مان برای پیروزی در بازی نیمه نهایی جزم است و تنها به راهیابی به فینال فکر می‌کنیم.