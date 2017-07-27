به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس اجتماعی شهرستان بوکان ظهر پنجشنبه در دو طبقه با ۸۶۲ مترمربع زیربنا و با اعتبار ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با حضور انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

بخش عمده‌ای از هزینه ساخت اورژانس اجتماعی شهرستان بوکان توسط دو خیر به نام‌های «مسعود حسینی» و «ابراهیم ناصری» و بخش دیگر از محل اعتبارات عمرانی دولتی پرداخت شده است.

ساختمان اورژانس اجتماعی بوکان در سال ۹۴ با کمک خیرین کلنگ زنی شد و در سال گذشته با تزریق مبلغ دو میلیارد ریال از بخش اعتبارات دولتی روند ساخت آن تسریع شد.

اورژانس اجتماعی بوکان با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی راه اندازی شده و مردم در زمان بروز اختلافات خانوادگی، کودک آزاری و همسرآزاری می‌توانند با سامانه ۱۲۳ که به‌عنوان مرکز مداخله در بحران فعالیت می‌کند، تماس بگیرند.

همچنین امروز پنجشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به‌صورت همزمان ۹ مرکز اورژانس اجتماعی در استان آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.