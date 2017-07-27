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۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

اورژانس اجتماعی بوکان به بهره‌برداری رسید

اورژانس اجتماعی بوکان به بهره‌برداری رسید

بوکان ـ اورژانس اجتماعی شهرستان بوکان امروز پنجشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس اجتماعی شهرستان بوکان ظهر پنجشنبه در دو طبقه با ۸۶۲ مترمربع زیربنا و با اعتبار ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با حضور انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

بخش عمده‌ای از هزینه ساخت اورژانس اجتماعی شهرستان بوکان توسط دو خیر به نام‌های «مسعود حسینی» و «ابراهیم ناصری» و بخش دیگر از محل اعتبارات عمرانی دولتی پرداخت شده است.

ساختمان اورژانس اجتماعی بوکان در سال ۹۴ با کمک خیرین کلنگ زنی شد و در سال گذشته با تزریق مبلغ دو میلیارد ریال از بخش اعتبارات دولتی روند ساخت آن تسریع شد.

اورژانس اجتماعی بوکان با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی راه اندازی شده و مردم در زمان بروز اختلافات خانوادگی، کودک آزاری و همسرآزاری می‌توانند با سامانه ۱۲۳ که به‌عنوان مرکز مداخله در بحران فعالیت می‌کند، تماس بگیرند.

همچنین امروز پنجشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به‌صورت همزمان ۹ مرکز اورژانس اجتماعی در استان آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 4042960

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