شمسایی: کنار تیم ملی فوتسال هستیم ولی امیدوارم ضرر نکنیم

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم تاسیسات دریایی و استراحت این تیم به خاطر حضور گیتی پسند در جام باشگاه های آسیا، گفت: متاسفانه در شرایطی که داشتیم به لیگ و بردن عادت می کردیم، هفته پنجم استراحت داشتیم. البته خدا را شکر که تمرینات خوبی داشتیم. حتی یک بازی تدارکاتی هم برگزار کردیم ولی هیچ چیزی مثل بازی رسمی نمی شود.

وی تاکید کرد: بهروز جعفری که به صورت قرضی در بانک بیروت بازی می کرد، از امروز به تمرینات خواهد آمد. مهدی جاوید هم به خاطر مصدومیت کشاله چند روزی با ما تمرین نکرد و امروز وضعیت آسیب دیدگی‌اش مشخص می شود.

سرمربی تاسیسات افزود: تیم ما هفته به هفته بهتر می شود. لیگ سختی داریم و هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد. ما از سه سال پیش تا امسال نزدیک به ۱۳ بازیکن از دست داده ایم و تعداد زیادی بازیکن تازه گرفته ایم. به هر حال هم قسم شده ایم که امسال بتوانیم بهترین نتایج را بگیریم.

شمسایی در خصوص شروع اردوی تیم ملی فوتسال از ۱۴ مرداد و اینکه آیا تاسیسات مشکلی با این اردوها ندارد؟ گفت: باید در این مورد همه چیز را در نظر بگیریم. اگر موفقیتش برای کل فوتسال باشد، اشکالی ندارد ولی اگر قرار باشد یکی دو تیم از این موضوع ضرر کنند، این درست نیست. شاید یک تیم ملی پوشان بیشتری داشته باشد. هرچند معتقدم سرمربی تیم ملی هم اهداف خودش را دارد که باید آنرا جلو ببرد.

وی تصریح کرد: در هر صورت ما هم کنار تیم ملی هستیم ولی امیدوارم که ضرر نکنیم.

سرمربی تاسیسات در پایان درباره بازگشت مصطفی نظری به تیم و احتمال جذب بازیکنان جدید هم گفت: نظری که به تیم اضافه شده است. او از ارکان اصلی تاسیسات است و هرکسی باید در تیم تلاش کند و جایگاهش را بداند. درباره جذب بازیکن جدید هم باید بگویم مجوزش را از باشگاه گرفته ایم و صحبتهایی با سه بازیکن هم داشته ایم. باید ببینیم چه می شود.