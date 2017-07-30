بازار نهاده های دامی تکان خورد/ جو ٤٠ درصد گران شد

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات همین روزها پرداخت شود، افزود: قیمت برخی نهاده های دامی از جمله جو در بازار افزایش چمشگیری داشته است.

وی با بیان اینکه در فصل برداشت جو داخلی یعنی از اردیبهشت تا شهریورماه ٥ درصد تعرفه برای جو وارداتی اعمال می شود، گفت: امسال برای اولین بار ارز مبادله ای این محصول نیز حذف شده که همین عوامل موجب بالا رفتن قیمت آن شده است.

وی تصریح کرد: به تبع آن قیمت یونجه و سبوس نیز گران شده است.

به گفته مقدسی قیمت جو بالغ بالغ بر ١٠٠٠ تومان شده و حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش یافته است همچنین یونجه از ٨٠٠ تومان به حدود ١٠٠٠ تومان رسیده و سبوس در بازار آزاد از ٥٧٠ تا ٥٨٠ تومان به ٧٦٠ تومان رسیده است.