۸ مرداد ۱۳۹۶، ۶:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بازار نهاده های دامی تکان خورد/ جو ٤٠ درصد گران شد

رئیس انجمن صنفی گاوداران از افزایش ٤٠ درصدی قیمت جو در بازار خبر داد و گفت: یونجه و سبوس نیز به تبع این مساله گران شده اند.

 سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات همین روزها پرداخت شود، افزود: قیمت برخی نهاده های دامی از جمله جو در بازار افزایش چمشگیری داشته است.

وی با بیان اینکه در فصل برداشت جو داخلی یعنی از اردیبهشت تا شهریورماه ٥ درصد تعرفه برای جو وارداتی اعمال می شود، گفت: امسال  برای اولین بار  ارز مبادله ای این محصول نیز حذف شده که همین عوامل موجب بالا رفتن قیمت آن شده است.

وی تصریح کرد: به تبع آن قیمت یونجه و سبوس نیز گران شده است.

به گفته مقدسی قیمت جو بالغ بالغ بر ١٠٠٠ تومان شده و حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش یافته است همچنین یونجه از ٨٠٠ تومان به حدود ١٠٠٠ تومان رسیده و سبوس در بازار آزاد از ٥٧٠ تا ٥٨٠ تومان به ٧٦٠ تومان رسیده است.

