جولان بمب افکن های راهبردی آمریکا در آسمان شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروی هوایی آمریکا امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد برای قدرت نمایی در برابر کره شمالی، ۲ فروند بمب افکن راهبردی «بی ۱- بی» خود را در آسمان شبه جزیره کره به پرواز درآورده است.

گفتنی است این بمب افکن ها دیروز شنبه در واکنش به تازه ترین آزمایش های موشکی پیونگ یانگ که به ترتیب در تاریخ ۳ جولای و ۲۸ جولای اتفاق افتاد، از آشیانه خود در «گوام» خارج شدند.

در این نمایش هوایی، بمب افکن های راهبردی آمریکا به نشانه اتحاد سه گانه توکیو- واشنگتن- سئول، از سوی جنگنده های ژاپن و کره جنوبی همراهی می شدند.

تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی روز جمعه انجام شد و واکنش شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت. وی بار دیگر با گرفتن انگشت اتهام خود به سوی چین، مدعی شد پکن آنگونه که شایسته است با واشنگتن برای مهار کره شمالی همکاری نمی کند.

پیونگ یانگ می گوید از این پس همه آمریکا در تیررس موشک های کره شمالی خواهد بود.