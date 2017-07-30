به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشجویی ۱۴ دانشگاه تهران در نامه ای به سران چهار کشور امضا کننده بیانیه علیه آزمایش ماهواره بر سیمرغ، اعتراض خود را نسبت به فعالیت‌های مداخله‌جویانه آنها ابراز کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که جای ظالم و مظلوم عوض شده است، ایالات متحده آمریکا از ابتدا به عنوان محور شرارت و جنگ افروزی و نسل‌کشی در تمام جهان مطرح بوده است و وسعت شرارت‌هایش از آمریکای جنوبی تا آسیای شرقی گسترده است، فرانسوی‌ها که اسناد نسل کشی‌هایشان در الجزایر قابل انکار نیست، جاه طلبی‌ها و سیاست‌های استعماری دولت خبیث انگلستان و ادعای دروغینش در عراق نیز بر کسی پوشیده نیست، کشور آلمان نیز به وضوح، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و فروشندگان سلاح‌های مختلف در سطح جهان شناخته شده است.



این بیانیه می‌افزاید: علاوه بر اینها، نقش غیرقابل انکارتان در ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تفکیری از جمله القائده، النصره، داعش و ... و به آشوب کشیدن منطقه خاورمیانه بر همگان مبرهن است.اما جهموری اسلامی ایران به عنوان کشوری که هرگز به هیچ کشور دیگری تجاوز و تعدی نکرده و در عین حال از ابتدا قربانی جنایات و نسل‌کشی‌ها و دخالت‌های شما بوده است؛ چه در هشت سال جنگ مسلحانه که خودتان و تمامی ایادی منطقه‌ای تان تمام تلاش خود را برای نابودی مردم این کشور کردید و چه در سال‌های بعد از جنگ که به حمایت‌های همه جانبه از گروهک‌های تروریستی داخلی و خارجی پرداختید.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: چطور با این سابقه ننگین، وقیحانه تلاش یک ملت برای کسب حق مسلم خود که همان استقلال و پیشرفت همه جانبه است را نقض قوانین حقوق بشر می‌خوانید؟‌ کشوری که به دنبال فن آوری‌های صلح آمیز و در خدمت بشریت است و با کمال حسن نیت تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را در مقابل بررسی‌های آژانس قرارداده و به اذعان دولت‌های متبوعتان و استناد گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ تخلفی در اجرای تعهدات خود نداشته است.



بسیج دانشجویی ضمن تشکر از اقدام به موقع ، آگاهانه و انقلابی دولت جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر توان ملی در راستای رشد و پیشرفت علم و فناوری گام نهاده و موجب تقویت عزت و استقلال ایران اسلامی گردیده است، حمایت کامل خود را از هرگونه واکنش نسبت به اقدامات مداخله جویانه دولت‌های استکباری اعلام می دارد.



و السلام علی من اتبع الهدی



بسیج دانشجویی های امضا کننده این نامه:

بسیج_دانشجویی_علوم_تحقیقات

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم پزشکی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

بسیج دانشجویی دانشگاه رجایی

بسیج دانشجویی دانشگاه انقلاب اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه مطهری

بسیج دانشجویی دانشگاه شمسی پور

بسیج دانشجویی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

بسیج دانشجویی دانشگاه مالک اشتر