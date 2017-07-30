حفره امنیتی یک میلیارد کاربر گوشی های هوشمند را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، محققان موفق به شناسایی آسیب پذیری خاصی موسوم به Broadpwn در تراشه وای – فای که در بیش از یک میلیارد گوشی هوشمند موجود در جهان به کار رفته، شده اند.

متخصصان شرکت کننده در کنفرانس امنیتی بلاک هت در لاس وگاس آمریکا می گویند هکرها با سواستفاده از مشکل یاد شده می توانند به گوشی های هوشمند افراد نفوذ کرده و کنترل آنها را در دست بگیرند. از تراشه وای – فای برای اتصال گوشی ها به شبکه های بی سیم استفاده می شود.

هکرها می توانند از گوشی هایی که به این شیوه هک شده اند به عنوان ابزار دسترسی و حمله به دیگر گوشی های مجاور استفاده کنند و آنها را به یک کرم هکر وای – فای مبدل کنند.

نکته نگران کننده این است که کاربران گوشی های هک شده به هیچ وجه از موفقیت این حمله مطلع نمی شوند و هیچ اختلالی در استفاده آنها از گوشی ایجاد نمی شود.

بررسی ها نشان می دهد که تقریبا تمامی گوشی های ساخت شرکت های مشهور اعم از اپل، اچ تی سی، ال جی، گوگل و ... از تراشه های وای – فای خانواده Broadcom BCM۴۳xx استفاده می کنند که دارای حفره امنیتی مذکور است. محققان می گویند این امر ضرورت توجه به ایمن سازی سخت افزارهای نصب شده بر روی گوشی ها را دوچندان می کند.

کاربرانی که از آیفون با سیستم عامل iOS ۱۰.۳.۳ استفاده می کنند و همچنین کاربرانی که وصله های امنیتی ماه جولای اندروید را بر روی گوشی های خود نصب کرده اند، از این مشکل در امان هستند.