به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس ضمن تشریح فعالیتهای انجام گرفته در قالب طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: با توجه به محدودیتها و مخاطراتی که نفت و صنایع پایین دستی آن برای مردم شهرستان عسلویه بهوجود آورده حداقل حقوق مردم این شهرستان، توجه بیشتر نفت و اجرای کامل پیوست سلامت در بخش های بهداشت و درمان است.
وی با تقدیر از حمایتها و زحمات نماینده مردم در مجلس در حوزه بهداشت و درمان عسلویه بیان کرد: احداث بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی با پشتیبانی کامل نفت، راه اندازی اورژانس هوایی و دریایی و نجات غریق از جمله خواستههای مردم عسلویه در حوزه درمان است.
مدیر بهداشت و درمان عسلویه با بیان اینکه طرح تفکیک زباله و دفع صحیح پسماندهای خانگی و صنعتی به شکل پایلوت در شهرستان عسلویه انجام می شود، اظهار داشت: طرح ابتکاری این شبکه تحت عنوان «زباله بدون بو» است که نیازمند حمایتهای مادی و معنوی است.
زارعی افزود: با توجه به جدید التأسیس بودن شبکه بهداشت و درمان صدور مجوز استخدام نیروهای بومی بهداشتی درمانی، اداری-مالی و خدماتی با اولویت بومی میتواند گام مهمی در راستای رفع محرمیت بهداشتی و درمانی برداشته شود.
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