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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

رئیس شبکه بهداشت عسلویه:

صنعت نفت توجه ویژه‌ای به سلامت مردم شهرستان عسلویه داشته باشند

صنعت نفت توجه ویژه‌ای به سلامت مردم شهرستان عسلویه داشته باشند

بوشهر - رئیس بهداشت و درمان شهرستان عسلویه گفت: صنعت نفت توجه ویژه‌ای به سلامت مردم شهرستان عسلویه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس ضمن تشریح فعالیت‌های انجام گرفته در قالب طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌ها و مخاطراتی که نفت و صنایع پایین دستی آن برای مردم شهرستان عسلویه به‌وجود آورده حداقل حقوق مردم این شهرستان، توجه بیشتر نفت و اجرای کامل پیوست سلامت در بخش های بهداشت و درمان است.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و زحمات نماینده مردم در مجلس در حوزه بهداشت و درمان عسلویه بیان کرد: احداث بیمارستان ۲۵۶ تخت‌خوابی با پشتیبانی کامل نفت، راه اندازی اورژانس هوایی و دریایی و نجات غریق از جمله خواسته‌های مردم عسلویه در حوزه درمان است.    

مدیر بهداشت و درمان عسلویه با بیان اینکه  طرح تفکیک زباله و دفع صحیح پسماندهای خانگی و صنعتی به شکل پایلوت در شهرستان عسلویه انجام می شود، اظهار داشت: طرح ابتکاری این شبکه تحت عنوان «زباله بدون بو» است که نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است.

زارعی افزود: با توجه به جدید التأسیس بودن شبکه بهداشت و درمان  صدور مجوز استخدام نیروهای بومی بهداشتی درمانی، اداری-مالی و خدماتی با اولویت بومی می‌تواند گام مهمی در راستای رفع محرمیت بهداشتی و درمانی برداشته شود.

کد مطلب 4044933

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