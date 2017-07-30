سلب تابعیت ۱۵۰ انگلیسی به دلیل عضویت در داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، نظر به شکست داعش در عراق و سوریه و افزایش احتمال بازگشت شهروندان اروپایی ملحق شده به این گروه تروریستی به کشورهایشان، انگلیس اقدام به سلب تابعیت از ۱۵۰ شهروند خود که به این گروه ملحش شده اند کرد.

بدین ترتیب این ۱۵۰ نفر دیگر نمی توانند به انگلیس بازگردند.

به گفته مقامات انگلیسی ۸۵۰ نفر از شهروندان این کشور با سفر به خاورمیانه به داعش ملحق شده اند که نیمی از آنها به انگلیس بازگشته اند، ۱۳۰ نفر از آنها در تحولات عراق و سوریه کشته شده و مابقی آنها هنوز در خاورمیانه هستند.

سلب تابعیت از این افراد در حالی است که اینترپل (پلیس بین الملل) اخیرا با تهیه لیستی مشتمل بر نام ۱۷۳ عضو داعش از احتمال حضور و اقدامات آنها در اروپا خبر داد.

سازمان اطلاعات آمریکا این فهرست را بر اساس اطلاعات دریافتی در جریان عملیات جنگی علیه داعش در سوریه و عراق تهیه کرده و آن را به اف بی آی و پلیس بین الملل واگذار کرده است.

ممکن است تروریست هایی که اسامی آنها در فهرست ذکر شده برای شرکت در عملیات تروریستی بین کشورها رفت و آمد کنند اما هنوز معلوم نیست که آیا آنها وارد اروپا شده اند یا نه.

خاطرنشان می شود که سند مربوطه علاوه براسامی تروریست ها، حاوی تاریخ استخدام آنها در داعش، آخرین آدرس محل اقامت و همچنین اسامی والدین و عکس آنها است.

چندی پیش عناصر وابسته به داعش از افراد متعصب (که به این گروه گرایش دارند) در اروپا خواست، غیرنظامیان را هدف قرار دهند.

تروریست ها در قالب پیام های ناشناس، از اقدامات تروریستی در اروپا حمایت کرده و به تروریست ها راه های انجام عملیات را نیز مثل خارج کردن قطارها از ریل راه آهن، انفجار لوله های نفت و خرابکاری در باشگاه‌های ورزشی را یاد داده اند.