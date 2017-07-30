بخشی از هزینه میزبانی فوتسال ایران بر عهده باشگاه مس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کافی در رابطه با برگزاری مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا در تبریز و حضور مس سونگون در کنار مسئولان فدراسیون فوتبال برای میزبانی کشورمان از این مسابقات، گفت: «گاه ما یک نگاه ملی است و باشگاه مس سونگون هم اعلام کرده که با توجه به سیاستگذاری مدیران ارشد صنایع مس ایران، برای برگزاری و ارتقای سطح ورزش کشور همکاری میکند.
وی در ادامه افزود: مس سونگون، ازجمله باشگاههای باسابقه در ورزش کشور است؛ کسب مقام سوم توسط تیم ملی در سطح رقابتهای جهانی، سبب شد شاهد نگاه ویژهای به این رشته باشیم و باشگاه مس سونگون هم که از مدعیان این رشته در سطح رقابتهای لیگ برتر است، پیشنهاد خود را برای کمک به این رشته ارائه کرد. ما برای اینکه میزبانی شایستهای داشته باشیم، در کنار دوستان هستیم و خوشحالیم که میتوانیم قدم کوچکی برای ارتقای فوتسال برداریم.
مدیرعامل باشگاه مس سونگون در مورد هزینههای برگزاری این رقابتها نیز گفت: قرار است باشگاه مس سونگون، بخشی از هزینههای مسابقات را برعهده بگیرد. از طریق هیئت فوتبال هزینهها برآورد میشود و پسازآن مشخص خواهد شد که کدام هزینهها مربوط به باشگاه مس سونگون، هیأت فوتبال و فدراسیون فوتبال است. همه دوستان دستبهدست هم دادهاند که این اتفاق مهم رخ دهد و این نگاه که قرار است تمام هزینهها بر عهده باشگاه مس سونگون باشد، اشتباه است.
