به گزارش خبرگزاری مهر، مجله «درسهایی از مکتب اسلام» شماره ۶۷۵ مسلسل و شماره ۵ دور جدید در مرداد سال جاری را منتشر شد.
در این شماره پس از سخن ماه که با عنوان «طرح ایجاد اسرائیل دوم در منطقه» نوشته مهدی پیشوائی، میخوانیم: «عدل؛ دومین اصل از اصول معتزله» نگاشته آیتالله جعفر سبحانی، «مدافعان اسلام قالبی» کاری از احمد بهشتی، «پندهای لقمان به پسرش» نگاشته یعقوب جعفری، «پیامبر رحمت(۱۷)» نوشته فرجالله فرجاللهی، «پیام محبت(۱۷)» تالیف محمود حکیمی، «نفوذ و گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند(۹)» کاری از غلامرضا گلیزواره، ، «پاسخ به سه پرسش تاریخی»، «تحصیل تحت اشغال قدس شرقی(۱)»، «عوارض اعتیاد به تلفن همراه» نوشته مرتضی اشرفی و «از گوشه کنار مطبوعات».
در سخن ماه این مجله میخوانیم: در یکی دو سال اخیر، گاهی رئیس اقلیم کردستان عراق بحث استقلال و جدایی این منطقه از عراق را مطرح میکرد، اما از حد حرف و حدیث و مصاحبه تجاوز نمیکرد و سفر بعضی از مقامات سیاسی ایران در همه زمان به این اقلیم، در این چهارچوب ارزیابی میشد و به نظر میرسید ایران در این زمینه به رئیس اقلیم کردستان هشدار داده و عواقب این اقدام را خاطر نشان میکرد و توقف این طرح را خواستار میشد.
این طرح آمریکایی- صهیونیستی نه تنها برای عراق قابل تحمل نیست، بلکه برای ایران و ترکیه نیز مشکل ساز است و این سه کشور باید با دیپلماسی فعال چارهجویی کنند.
آیتالله سبحانی در آغاز مقاله «عدل؛ دومین اصل از اصول معتزله» مینویسد: اعتقاد به عدل؛ دومین اصل از اصول مکتب اعتزال را تشکیل میدهد. در حقیقت اعتقاد به توحید و همچنین وصف خدا به عدل به خاطر تنزیه خدا از ناشایستهها است. چیزی که هست، بازگشت توحیه به تنزیه ذات از صفات ناشایست و بازگشت عدل به تنزیه افعال خدا از ناشایستهها است. بنابراین بازگشت هر دو به تنزیه است و در حقیقت این دو اصل در مقابل مکتب اهل حدیث است که در تنزیه خدا کوتاهی کرده و او را گاهی با صفاتی که همراه جسم و جسمانیات است، توصیف نمودهاند و یا در این که افعال خدا را از ناشایستههایی مانند ظلم مبرا ندانستهاند.
صاحب امتیاز نشریه «درسهایی از مکتب اسلام» موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) و مدیر مسئول این نشریه فرجالله فرجاللهی است.
