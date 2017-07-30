آسایش و آرامش امروز جامعه مدیون اندیشه های والای امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه حضور در حرم مطهر امام راحل در جمع خبرنگاران گفت: حضرت امام(ره) نجات بخش ایران و ملت اسلامی از چنگال استکبار جهانی، استبداد و ظلم و ستم استعمار بود، همه ما باید طوری عمل کنیم که اگر روزی در محضر امام بزرگوار حاضر شدیم و خواستیم گزارش بدهیم، سربلند باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان این که باید امانت دار خوبی برای زحمات و تلاش های امام(ره) در جهت اعتلای انقلاب اسلامی باشیم، گفت: باید نسل جوان را آموزش دهیم تا بدانند چگونه امانت دار انقلاب و امام(ره) باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این که هر چه در جامعه امروز داریم به برکات نام و یاد امام راحل است، گفت: آثار امام(ره) نجات بخش همه ما در عصر حاضر است و آرامش و آسایش امروز جامعه اسلامی مدیون تدبیر و اندیشه های امام(ره) در آگاه سازی ملت بود.

وی گفت: امام به معنای واقعی کلمه عبد صالح خدا بود.