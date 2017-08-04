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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

رهبر قنبری در گفتگو با مهر:

ضبط «بلندی های تات نشین» آغاز شد/ جستجو در ریشه های زبان فارسی

ضبط «بلندی های تات نشین» آغاز شد/ جستجو در ریشه های زبان فارسی

رهبر قنبری از آغاز فیلمبرداری «بلندی های تات نشین» در کلور، اسَکستان، اسبو، دیز، لرد، الموت و ... گفت.

رهبر قنبری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مستند «بلندی های تات نشین» گفت: ما تصاویر مقدماتی این مستند را در کلور، اسَکستان، اسبو، دیز، لرد، الموت، دیلمان و قسمت هایی از پاکستان ضبط کرده ایم اما با توجه به اینکه بودجه ای در اختیار نداشتم منتظر دریافت بودجه از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستم تا فیلمبرداری را ادامه دهم.

وی افزود: این اثر درباره قوم تات از کهن ترین مردمان ایران است، درواقع ریشه کهن ترین زبان فارسی نزد این افراد است که کمتر کسی نسبت به آنها شناخت دارند بر همین اساس ما به سراغ این موصوع رفتیم.

قنبری در پایان بیان کرد: در ابتدا قرار بود این مستند بلند سینمایی در ۶۰ دقیقه تولید شود اما فکر می کنم زمان آن ۷۵ دقیقه شود. این را هم باید بگویم که در تلاش هستیم تا «بلندی های تات نشین» را به جشنواره «سینماحقیقت» برسانیم.

کد مطلب 4045426
زهرا منصوری

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