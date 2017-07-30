ایران دیگر نیازی به واردات گاز از ترکمنستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ اسدالله قره خانی به افتتاح خط لوله گاز دامغان- کیاسر- ساری اشاره کرد و گفت: با افتتاح این خط لوله نگرانی و اضطراب شهروندان شمال کشور بابت قطع گاز به‌ویژه در زمستان برطرف خواهد شد.

وی افزود: این خط لوله به انتهای خط لوله سرخس که گاز ترکمنستان را منتقل می‌کرد و به‌طور عمده در اوج فصل سرما با افت فشار روبه‌رو می‌شود، اتصال می‌یابد و گاز نیروگاه نکا و قسمت مرکزی و شرق مازندران را تامین می‌کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با تلاش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خط ۴۲ اینچی در مسیر کوهستانی و پرشیب با رعایت مسائل زیست محیطی آماده بهره برداری شده است، اصل طرح حدود ۱۷۵ کیلومتر بوده که ۱۵۰ کیلومتر آن تاکنون احداث شده و این خط لوله مشکل اساسی شمال کشور را برطرف می‌کند.با انتقال گاز از دامغان به ساری به خط لوله سراسری منتقل می‌شود و گاز شرق مازندران از نکا تا بابلسر و آمل را تامین می‌کند.



وی عنوان کرد: با احداث این خط لوله، دیگر نیازی به انتقال گاز از گلستان به این منطقه نیست و دیگر چیزی به عنوان کاهش گاز یا افت فشار در شهرهای شمالی در زمستان وجود ندارد، همچنین با افتتاح این خط لوله، ایران دیگر نیازی به واردات گاز از ترکمنستان نخواهد داشت.

به گزارش مهر، خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری دارای ۱۲ ایستگاه شیر بین راهی، هشت ایستگاه انشعاب، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک ایستگاه دریافت توپک و یک ایستگاه CGC است.

در احداث این خط انتقال گاز، حدود ۱۴۵۰۰ شاخه لوله ۴۲ اینچ به وزن ۸۴ هزار تن و بالغ بر ۲۰۰ تن الکترود برای جوشکاری مورد نیاز بوده که به طور کلی از کارخانجات داخلی تامین و به همراه دیگر اقلام مورد نیاز با پنج هزار تریلر به محل کارگاه‌های پروژه حمل شده است.

خط لوله گاز دامغان به نکا یک خط انتقال استراتژیک بوده که با بهره برداری از آن می‌توان استمرار و پایداری گاز مازندران در همه فصول سال به‌ویژه در زمستان را که مردم مازندران نگرانی افت فشار گاز دارند، برطرف کرد. این خط لوله که می تواند روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور نیز اضافه کند با ارزش هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از سوی پیمانکاران و مشاوران داخلی به ثمر نشست.