به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع پرس، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در خصوص افزایش تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا و محکوم شدن پرتاب ماهواره‌بر «سیمرغ» از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، اظهار داشت: ایران جزو ۱۰ کشوری است که تمامی لوازم و امکانات مربوط به پرتاب ماهواره را در داخل کشور دارد و از این جهت، این موفقیت‌های علمی و فناورانه را به دست‌اندرکاران آن، وزارت دفاع و مراکز علمی و پژوهشی کشور تبریک می‌گوییم.

وی افزود: از آنجا که آمریکا و اروپا نمی‌توانند شاهد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران باشند، با آزمایش اخیر که در زمینه پرتاب ماهواره‌بر انجام گرفت، پایه مخالفت را بنا نهادند تا جایی که آمریکایی‌ها آن را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت تلقی کردند که به لحاظ حقوقی این برداشت کاملا غلط است.

سردار جزایری تصریح کرد: از نظر ما رویکرد آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی، کاملا بی ارزش است و تاثیری در روند پیشرفت‌های ما ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا که در مجلس در حال بررسی است، گفت: اقدامات آمریکا قطعا نقض برجام است و طبیعی می‌باشد که باید با آن اقدامات مخالفت و مقابله بشود؛ ضمن اینکه در تحریم‌های جدید، حربه دیگری از سناریوهای تخریبی آمریکا علیه کشورمان را می‌شود به وضوح مشاهده کرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: خصوصا از دست‌اندرکاران دولت و وزارت امور خارجه انتظار می‌رود، به صورت درست و جامع، همه ابعاد شیطنت‌های آمریکا را برای مردم تشریح کنند، چرا که به هر میزانی که آحاد مردم به خباثت‌های هیات حاکمه آمریکا پی ببرند، وحدت، همبستگی و عزم و اراده مردم برای کار و تلاش بیشتر در راه سازندگی کشور افزایش پیدا می‌کند و این خود مانع بزرگی برای دو قطبی‌سازی کاذب در جامعه می‌شود؛ و این درک بیشتر عمومیت می‌یابد که نگاه به خارج رفع کننده مشکلات نیست.

سردار جزایری عنوان کرد: از مجلس نیز انتظار داریم که در برابر نقض عهدهای آشکار آمریکا، جامع و قاطع تصمیم‌گیری کند و برای همیشه پرونده آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند با وارد کردن فشار به ایران به اهداف خود دست یابند، خاتمه دهد. راهکار این مساله برخورد تند با آمریکا است و تنها راه عقب نشینی آمریکا از مواضع خصمانه علیه ایران، مقابله شدید با آن‌ها است.

وی با اظهار تاسف از اینکه برخی با ادبیات جدید، نقض برجام را به نقض فاحش و غیر فاحش تفکیک می‌کنند، گفت: ردی از این مساله در اسناد قبلی مربوط به برجام مشاهده نمی‌شود و باید مراقبت شود که مجددا برجام به بیراهه نرود.