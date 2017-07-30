استقلال دفاعی اروپا برای پاریس و برلین فراتر از «ناتو» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه آلمانی اعلام کرد که برلین و پاریس در تلاشند تا به استقلال راهبردیِ اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی دست یابند.

یک روزنامه آلمانی در این خصوص اعلام کرد که به اسناد ارسالی برلین و پاریس به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست یافته است که تشکیل «همکاری نظام‌مند دائمی» در حوزه دفاعی را جدا از سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به این کشورها پیشنهاد کرده است.

روزنامه مذکور در ادامه می افزاید که آلمان و فرانسه در این خصوص شروط چندگانه ای را نیز مطرح کرده اند که از آن جمله می توان به پرداخت های الزامی در حوزه دفاعی و نیز بازرسی های سالیانه از نیروهای مسلح کشورهای عضو اشاره کرد.

این روزنامه می افزاید: فدریکا موگیرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است این ابتکار را پیش از اتمام ماه سپتامبر طرح موضوع نماید.