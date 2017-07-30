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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۲۸

یک روزنامه آلمانی فاش کرد:

استقلال دفاعی اروپا برای پاریس و برلین فراتر از «ناتو» است

استقلال دفاعی اروپا برای پاریس و برلین فراتر از «ناتو» است

یک روزنامه آلمانی اعلام کرد که به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد دو کشور آلمان و فرانسه در تلاشند تا جدا از ناتو، به استقلال راهبردیِ اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه آلمانی اعلام کرد که برلین و پاریس در تلاشند تا به استقلال راهبردیِ اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی دست یابند.

یک روزنامه آلمانی در این خصوص اعلام کرد که به اسناد ارسالی برلین و پاریس به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست یافته است که تشکیل «همکاری نظام‌مند دائمی» در حوزه دفاعی را جدا از سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به این کشورها پیشنهاد کرده است.

روزنامه مذکور در ادامه می افزاید که آلمان و فرانسه در این خصوص شروط چندگانه ای را نیز مطرح کرده اند که از آن جمله می توان به پرداخت های الزامی در حوزه دفاعی و نیز بازرسی های سالیانه از نیروهای مسلح کشورهای عضو اشاره کرد.

این روزنامه می افزاید: فدریکا موگیرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است این ابتکار را پیش از اتمام ماه سپتامبر طرح موضوع نماید.

کد مطلب 4045645

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